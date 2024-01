L'autosolisme reste encore très élevé

Le gouvernement a beau mettre de l’argent sur la table pour promouvoir le covoiturage, notamment pour les courts trajets, les effets ne se font pas ressentir. Le dernier baromètre de l’autosolisme de Vinci Autoroutes* d’automne 2023 note que 83,8 % des conducteurs effectuent leurs trajets quotidiens seuls. C’est seulement un point de mieux que l’année dernière à la même période. Au printemps dernier, ce chiffre était descendu à 83,3 %, mais il n’a pas poursuivi sa baisse, au contraire.

Toulon en première place

Cependant, l’étude montre que l’autosolisme diminue en Île-de-France, à Aix-en-Provence et à Toulon de l’ordre de 4 %. Sur les dix métropoles mesurées, cette dernière est la meilleure élève avec 73,9 % d’autosolisme. À l’inverse, les conducteurs sont de plus en plus seuls à Tours (+ 3,8 %) entre l’automne 2023 et la même période l’année précédente.

Au final, 8 conducteurs sur dix sont seuls dans leur auto lors de leurs trajets domicile-travail, avec un pic d’autosolisme avoisinant 88 % à 7h30. Cela représente 1,24 personne par véhicule alors que la Stratégie Nationale Bas Carbone, qui doit permettre de lutter contre le changement climatique, a pour objectif d’atteindre 1,75 personne d’ici 2030, ce qui représente une croissance de plus de 200 % !

(*) Étude réalisée sur près de 500 000 véhicules du 11 au 22 septembre 2023, hors période scolaire, à proximité de dix grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Biarritz, Bordeaux, sud Île-de-France, Lyon, Montpellier, Nantes, Toulon, Toulouse et Tours) entre 7h et 10h du matin.