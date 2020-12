L'effondrement du marché de la voiture de luxe d'occasion

On ne vend pas une Ferrari F12 ou une Aston Martin Vanquish comme l'on vendrait une Peugeot 208, c'est un fait. La vente de véhicules de luxe d'occasion demande, avant tout, un très bon carnet d'adresses et un peu de chance. Mais alors que l'activité était déjà complexe en temps normal, elle l'est devenue encore plus en temps de crise. Logique : ceux qui se sont enrichis ou qui n'ont pas de problèmes particuliers d'argent vont directement vers un modèle neuf, et les autres, repensent parfois leur achat.

Du coup, l'activité est dans le dur. Au Royaume-Uni, nos confrères d'Autocar relaient le constat du magazine Car Dealer. Selon les journalistes anglais, de nombreux propriétaires de voitures de luxe sont "désespérés" de ne pouvoir vendre leur auto en dépot vente chez les spécialistes de la revente de ce genre de véhicule.

Cela est du coup une bonne nouvelle pour les rares acheteurs, qui profiteraient de prix jusqu'à 30 % inférieurs par rapport à l'année dernière. Pour le représentant du plus gros réseau de distributeur anglais de voitures de luxe d'occasion, c'est le pire exercice fiscal en 47 ans.

Un exemple parlant : une Aston Martin DB11 AMR achetée neuve plus de 190 000 livres (210 000 €) et revendue même pas un an et 5000 km plus tard à 110 000 €.

En France et un peu partout en Europe, il est clair que la cote des véhicules de luxe qui ne sont pas des collectors (comprendre par là qu'ils ne sont pas produits en série limitée, et sur un marché de niche) s'est largement tassée en 2020. Et cela a particulièrement touché le marché de la collection de prestige (mais pas que) : depuis plusieurs mois, on observe lors des enchères des prix qui stagnent, voire en baisse.