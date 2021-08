L'entretien d'une électrique devient plus compétitif avec le temps

Nous l'avions déjà mentionné, les problèmes les plus importants sur une voiture surviennent la plupart du temps les premiers mois après la mise en circulation. Il faut alors parfois corriger des failles importantes, des défaillances mécaniques coûteuses et des soucis électroniques de jeunesse qui, normalement (sauf erreur de conception sur une voiture "mal née").

Selon l'étude de We Predict sur les coûts de l'après-vente, la voiture électrique est 2,3 fois plus chère que la thermique lors des trois premiers mois de mise en circulation. Mais après un an, ce rapport tombe à 1,6. Une fois la première année passée, le nombre d'incidents pour 1000 véhicules diminue de 33 % et les coûts de réparation de 27 %. Puis, la seconde année, respectivement 13 et 65 % de moins.

"Une fois que vous passez les six premiers mois de vie du véhicule, c'est une période durant laquelle vous cherchez à résoudre les problèmes que vous avez. Après cela, les coûts diminuent très fortement. Le budget pour maintenir en bon état un véhicule électrique, même quand il prend de l'âge, devient de plus en plus petit et devient ainsi inférieur à celui d'un véhicule thermique. Et ceci ne concerne pas que les coûts de maintenance, mais tous les postes de dépenses".

Le fait que les véhicules électriques soient une source plus grande de dépenses et de soucis dans la première année s'explique par la complexité de la détection de panne et de sa résolution par des garages pas encore habitués aux nouvelles technologies. Ainsi, il faudrait environ 2 fois plus de temps pour trouver la panne sur une électrique, et 1,5 fois plus de temps pour réparer le véhicule. Ceci se répercute alors en main d'œuvre, et sur la facture finale.