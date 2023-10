L'Europe veut un examen médical pour les conducteurs agés, mais pas la France

Mettre en place un examen médical à passer régulièrement pour les automobilistes à partir d’un certain âge. Voilà l’idée qui revient souvent sur le devant de la scène depuis de longues années, notamment lorsque survient un fait divers impliquant un conducteur très âgé ayant entraîné la mort de piétons à cause d’une grosse erreur au volant. La Commission européenne va ouvrir une discussion sur le sujet, avec le but de fixer quelques obligations à respecter pour ses états membres.

Mais le gouvernement français s’opposera à des mesures de ce genre. C’est ce qu’a indiqué le Ministre délégué aux Transports Clément Beaune interrogé par Sud Radio ce jeudi : « nous n’y sommes pas favorables. Ça donnerait l’impression que certains peuvent avoir un permis périmé. Quand on est une personne âgée, notamment dans les territoires ruraux, on a besoin de la voiture », affirme-t-il. Rappelons-nous qu'en 2021, déjà, le gouvernement s'était opposé à cette idée dans notre interview à ce sujet.

Une visite tous les cinq ans à partir de 70 ans ?

Au centre de la discussion de la Commission européenne, il y a un texte prévoyant d’instaurer une visite médicale obligatoire à faire tous les cinq ans à partir de 70 ans. Le droit de conduire une voiture serait ainsi lié aux résultats de cette visite, le médecin pouvant le retirer s’il estime que la personne n’est plus physiquement en état de conduire en toute sécurité. La possibilité de mettre en place des stages de remise à niveau est également évoquée dans ce cadre. Alors, serait-ce une bonne idée pour améliorer la sécurité sur les routes ?