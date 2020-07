Le jour où les 80 km/h fêtent leurs deux ans, l'Indre repasse à 90 km/h ! Cela est possible depuis la promulgation de la loi mobilités fin 2019, qui redonne un pouvoir de décision aux présidents de département.

Le retour aux 90 km/h n'est toutefois possible que sur les départementales, excluant les nationales gérées par l'État. Et comme c'est le cas pour une grande majorité des départements qui proposent à nouveau les 90 km/h, l'Indre a sélectionné les axes structurants, les moins dangereux. Ce sont donc seulement 220 km qui sont repassés à 90 km/h.

Mais ce sont les routes qui relient Châteauroux, la préfecture, aux autres grandes villes du département et en direction des grandes villes voisines. Il y a ainsi la D943 vers Tours à l'Ouest et Montluçon à l'Est, la D951 vers Poitiers, la D940 vers Guéret, la D956 vers Blois, la D925 vers Lignières, ainsi que la D927 qui relie les D943 et D951 au sud du département.

C'est un peu moins de 10 % du réseau géré par le département qui est repassé à 90 km/h. Serge Descourt, président du département, a indiqué que c'était dans la moyenne des autres départements revenus aussi à 90. 15 équipes sont mobilisées pour installer 400 panneaux sur les axes concernés. Serge Descourt a indiqué qu'un bilan sera fait dans un an, avec une analyse de chaque accident. Si la mortalité n'augmente pas, d'autres routes repasseront à 90 km/h.