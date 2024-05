Étonnamment, les feux de voitures électriques font toujours plus parler que les feux de voitures thermiques. Force est de reconnaître que nous renforçons le cliché encore aujourd'hui. Mais il faut dire que la vidéo sur laquelle nous sommes tombés est particulièrement impressionnante. Si vous n'êtes pas encore réveillés, vous le serez dans quelques secondes.

A priori postée par un internaute roumain en premier lieu il y a 3 jours (compte instagram The Joker @jok3rai), reprise par un abonné youtube dans la foulée (muki peter), elle montre un véhicule électrique bien connu, en l'occurrence la petite Dacia Spring, qui fut longtemps sur le podium des meilleures ventes de VE en France, dont la batterie de traction est en train de prendre feu.

La batterie de cette Dacia Spring prend feu, fait chalumeau et c'est très impressionnant

Un (gros) incident qui démontre, s'il en était besoin, que les feux de batterie n'ont rien à voir avec les feux plus classiques de voiture thermique. Évidemment, difficile de connaître la cause exacte de cet embrasement. Un choc sur la batterie ? Il ne semble pas, le véhicule étant garé et immobile au moment des faits (mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant). Le fameux phénomène d'emballement thermique de cellules défectueuses ou en court-circuit ? Probable.

Toujours est-il que tout débute par un dégagement de fumée noire épaisse très impressionnant, qui doit bien valoir l'équivalent de 10 000 diesels mal réglés, mais en plus toxique encore. Puis, ces vapeurs s'embrasent, formant une très impressionnante torche. Un véritable chalumeau sur roues !

On remarque d'ailleurs qu'avec la chaleur, la roue avant droite finit par éclater. On ne sait pas par contre au bout de combien de temps le phénomène s'est arrêté, mais il semble que l'accumulateur de cette Spring, de 26,8 kWh, pouvait encore jouer les dragons de films hollywoodiens pendant un bon moment.

Des feux difficiles à éteindre, mais bien plus rares que pour les voitures thermiques

Très impressionnant donc, et problématique, car les feux de batterie sont particulièrement difficiles à stopper pour les soldats du feu. Il faut parfois arriver à "noyer" la batterie en injectant de l'eau dedans, voire carrément noyer l'auto tout entière. Et même semblant éteint, un feu de batterie peut reprendre, même des jours plus tard ! De plus, il faut en moyenne 30 000 litres d'eau pour l'éteindre, contre 2 000 à 3 000 litres pour une auto thermique qui se consume.

Terminons toutefois par une information rassurante. Nous l'avons dit, les feux de VE font la une des médias, mettant ensuite aux prises dans les commentaires les "pros-VE" et les "anti-VE". Mais dans la réalité, ils sont beaucoup moins fréquents que les feux de voitures thermiques. Et on ne parle pas ici d'une fréquence deux fois moindre. Une étude suédoise de 2022 avait conclu que la proportion par rapport au parc roulant était de 0,01 % pour les électriques, contre 0,08 % pour les thermiques. Une autre étude de l'assureur américain AutoinsuranceEZ a conclu que le risque d'incendie était 61 fois supérieur pour les thermiques. Tesla de son côté, indique dans une étude d'impact une occurrence des incendies 11 fois inférieure à la moyenne entre 2012 et 2020 pour ses électriques face aux thermiques. De quoi rasséréner les clients, et objectiver les débats "enflammés"...