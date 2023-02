La ceinture chauffante à la rescousse de la voiture électrique

"Un petit clic vaut mieux qu'un grand choc". Vous vous souvenez certainement de ce slogan de la sécurité routière, dans les années 1970, pour ceux étaient déjà conçus évidemment. Il voulait simplement dire que boucler sa ceinture permettait de sauver des vies.

Mais cet organe de sécurité primordial, que tout le monde a pris l'habitude de boucler, pourrait aussi s'avérer fort utile pour économiser de l'énergie et augmenter l'autonomie des voitures électriques (VE) en hiver. C'est en tout cas ce que pense très sérieusement l'équipementier allemand ZF.

Il a présenté au CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas le mois dernier un prototype de ceinture chauffante, appelé "Heat belt", tout simplement en anglais. Oui, après la ceinture airbag de Ford (d'ailleurs presque tombée dans l'oubli...), voici la ceinture qui vous maintient à la bonne température, et surtout, qui vous permet de faire des kilomètres supplémentaires au volant d'un VE.

ZF explique en effet que le chauffage traditionnel des voitures, par les buses d'aération, consomme beaucoup d'énergie. Ce qui n'est pas grave dans une voiture thermique, parce que cette énergie, elle la tire de la chaleur émise par le moteur.

Or, dans un VE, point de chaleur émise par le moteur. Il faut donc utiliser directement l'énergie de la batterie pour, l'hiver en particulier, chauffer l'habitacle. Et ça fait baisser plus vite le niveau de la batterie. On ne leur donnera pas tort, tous les utilisateurs de VE, nous les premiers, ayant constaté que dès qu'on allume le chauffage, l'autonomie chute aussi sec. Les pompes à chaleur proposées par certains modèles cherchent justement à éviter ce défaut. Mais elles sont chères.

Jusqu'à 15 % d'autonomie en plus en hiver

La ceinture de ZF, chauffant entre 36 et 40 degrés dès le démarrage du véhicule, et située par définition au plus près du corps, du buste, est bien moins énergivore que le chauffage d'habitacle. Et beaucoup plus ciblée explique ZF, puisqu'elle ne réchauffe pas des zones de l'habitacle qui n'en ont pas besoin.

Selon ses concepteurs, elle permettrait de gagner, au plus fort de l'hiver, près de 15 % d'autonomie, comparé à l'utilisation du chauffage principal. Couplée aux sièges chauffants, qui sont eux aussi conseillé dans les VE, elle offrirait un confort de conduite tout à fait satisfaisant, ainsi qu'une meilleure sécurité. En effet, un autre avantage est qu'elle dispenserait de garder ses vêtements épais au démarrage, eux qui diminuent l'efficacité de la ceinture.

Mais à quoi ressemble cette ceinture "spéciale VE" ? Eh bien, à un système de retenue tout à fait classique, ni plus épais, ni plus rigide. Les fils chauffants, souples, étants tissés directement dans les fibres habituelles. Le fonctionnement est donc, selon ZF, parfaitement transparent pour le conducteur.

Nous voyons cependant quelques inconvénients à ce système. Premièrement, on sait que les risques de torsion, coupure, déchirure d'une ceinture, parce qu'elle est très manipulée, sont réels. Quid alors de la fiabilité du système, et de sa sécurité en matière d'électrocution ?

Mais aussi, la surface de contact d'une ceinture est petite, par rapport, par exemple, à celle des sièges chauffants. Il faudrait donc d'office la coupler à eux, et encore mieux, au volant chauffant, pour arriver à tempérer toutes les zones qui ont froid l'hiver (et les mains sont les plus sensibles, avec le visage).

Bref, certainement une bonne idée, disons une aide supplémentaire, qui permettrait de pallier une régression objective venue avec les VE : la baisse d'autonomie en hiver.

Un petit clic vaut donc, aussi, mieux qu'une panne sèche.