La Centrale, Le bon coin (et les autres) : quel est le meilleur site pour vendre sa voiture d'occasion ?

Évacuons immédiatement le sujet : sachez (si ce n'est pas déjà le cas), que Caradisiac et La Centrale appartiennent au même groupe (Groupe La Centrale), qui édite, entre autres, les deux sites. Cela ne nous empêche pas d'intégrer La Centrale à notre comparatif (ce serait incompréhensible, et une faute de ne pas le faire), en le notant de la même manière que les autres, avec les mêmes critères et la même objectivité.

Sur le marché de la seconde main, il y a d'un côté les acheteurs, de l'autre les vendeurs. Et pour les mettre en relation, depuis un bout de temps maintenant, des sites internet spécialisés, la presse papier ou l'affichette sur la voiture devenant des moyens marginaux pour arriver à vendre son auto.

Et les volumes d'annonces sont énormes, puisqu'il s'échange chaque année trois fois plus de voitures de seconde main, par rapport aux voitures neuves (1,72 million de neuves et 5,4 millions d'occasions, soit un rapport 3,14 pour 1).

Pour un vendeur, le but est de vendre son auto le plus rapidement possible, au meilleur prix et dans de bonnes conditions de sérieux et de sécurité anti-arnaque. Pour les acheteurs, le but est d'avoir le choix le plus important possible, et le maximum d'informations sur la voiture convoité, tout en pouvant sélectionner de façon précise le véhicule qui lui convient. Et lui aussi apprécie d'avoir des vendeurs sérieux et peu ou pas de risque de se faire arnaquer.

Nous avons donc défini des critères (20 critères précisément) permettant de départager les différents sites de petites annonces. Les plus connus sont évidemment La Centrale et Le bon coin, qui viennent d'emblée à l'esprit quand on évoque les sites de petites annonces automobiles. Ce sont ces deux-là que nous avons comparé en priorité cette année (deuxième tableau ci-dessous).

Mais il en existe d'autres (troisième tableau), que nous avons étudiés selon les mêmes critères. Par rapport à notre dernier comparatif, le site Cargurus a disparu (il n'aura pas fait long feu en France...), ainsi que le site Autoreflex, qui s'est éclipsé en catimini on ne sait vraiment quand... Nous avons par contre intégré la marketplace de Facebook, qui a pris de l'ampleur depuis quelques années, mais qui reste un repère de choix pour les arnaqueurs de tout poil, nous l'avions constaté à l'époque. Méfiance donc, même si on peut y faire de bonnes affaires lorsque tout est clean.

Voici, avant de revenir en détail sur les 20 critères pour chaque site, notre classement.

Classement Site Les points forts Les points faibles 1 La Centrale La gratuité, le nombre de photos, le nombre de critères de tri, la récente possibilité d'écrire un descriptif, l'indicateur de bonne affaire, la sécurité globale pour le vendeur et l'acheteur, les services annexes, le prix raisonnable des options Moins d'annonces que sur Le bon coin, moins de véhicules anciens petit prix, pas de système de sécurisation du paiement 2 Autoscout24 Gratuité, nombre de photos, nombre de critères de tri, notation du vendeur, indicateur de bonne affaire, services annexes La durée de l'annonce, l'absence de sécurisation du dépôt d'annonce, le nombre d'annonces moins important 3 Paru-Vendu La gratuité, le nombre d'options et leur prix raisonnable Seulement 3 photos, durée courte de l'annonce, sécurisation moyenne de l'annonce 4 L'argus Nombre important d'annonces Impossibilité de passer une annonce pour un particulier 4e ex aequo Ouest-France Auto Nombre correct d'annonces, nombreux critères de tri Impossibilité de passer une annonce pour un particulier 6 Le bon coin Le nombre d'annonces en ligne, le service de paiement sécurisé Pas de sécurisation du dépôt d'annonce, risque d'arnaque plus élevé, 3 photos gratuites seulement, 3e annonce par an désormais payante et très chère, modification payante, options chères, durée d'annonce de 2 mois seulement. 7 Marketplace Facebook La gratuité, le nombre de photos Aucune sécurité des annonces, critères de tri minimalistes, risque d'arnaques très élevé, aucun service annexe

Les leaders de la petite annonce : La Centrale et LBC

Mais commençons d'abord par le focus match La Centrale VS Le bon coin.

Depuis notre dernier comparatif, quelques points sont à signaler. D'une part, Le bon coin est devenu payant (et hors de prix !) à partir de la 3e annonce publiée par an. Et les options de visibilité ont énormément augmenté, jusqu'à devenir vraiment inaccessibles. De plus, le dépôt d'annonce n'est toujours pas sécurisé. Nous avons pu déposer une annonce sur une voiture fantôme sans aucune vérification. Et de l'autre côté, La Centrale a éradiqué le seul point négatif qui lui restait encore, à savoir l'impossibilité de laisser un commentaire écrit sur l'annonce. C'est désormais possible. Voici le tableau comparatif (il faut cliquer sur l'image pour obtenir une meilleure qualité de lecture).

Les autres acteurs du marché

Nous avons délibérément écarté du jeu les sites affiliés à un constructeur, comme Spoticar, qui est le bras armé "occasion" du groupe Stellantis. De toute façon, les annonces se retrouvent aussi sur les autres sites. Et nous avons aussi sciemment zappé les sites qui proposent trop peu d'annonces pour être intéressants (moins de 50 000 annonces). Nous avons donc retenu L'argus, qui est uniquement orienté acheteurs (seuls les pros peuvent déposer des annonces, pas les particuliers), Paru-Vendu, Ouest-France Auto et Autoscout24, qui sont des sites intéressants, mais qui n'ont pas la force de frappe de La Centrale ou du bon coin, et la Marketplace de Facebook. Cette dernière est foisonnante, mais attention, c'est un repère d'arnaqueurs en tout genre. (Il faut cliquer sur l'image pour obtenir une meilleure qualité de lecture).