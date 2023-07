La Centrale propose 180 000 petites annonces avec financement directement intégré

Les achats de voiture se font déjà très largement par le biais d'un financement. Une grosse majorité de LOA/LLD sur le neuf, et de crédit sur l'occasion, que ce soit bancaire affecté à l'automobile, ou crédit conso.

Une tendance qui a même tendance à s'accélérer, puisque le recours au crédit a augmenté en 2022, progressant de 4,5 % dans un marché de la seconde main en repli. Ce qui fait qu'en réalité, à volume constant, il aurait augmenté de 15 % !

Cela s'explique de façon assez simple, essentiellement par l'inflation terrible qu'ont connu les véhicules d'occasion depuis 2 ans, soit entre 35 % et 40 %, voire bien plus selon la tranche d'âge des occasions concernées. Or les acheteurs n'ont pas des moyens extensibles. Et ceux qui pouvaient acheter cash, deviennent désormais propriétaires à crédit.

La Centrale (NDLR : Caradisiac fait partie du même groupe que le site de petites annonces), dans sa volonté constante de simplifier l'achat d'un véhicule d'occasion pour les acquéreurs potentiels, a donc déployé un nouveau service, qui a rapidement concerné la majorité des annonces présentes sur le site.

Ainsi, aujourd'hui, plus de 180 000 petites annonces publiées, sur les presque 300 000 au total, proposent à l'internaute une solution de financement directement dans le détail d'annonce.

Filtrer par mensualité, simuler son crédit, c'est possible

Mieux, il est possible de filtrer les annonces par montant de la mensualité afin de n'obtenir que les annonces qui correspondent à son budget mensuel éventuel. Il y a ainsi par exemple près de 20 000 annonces accessibles pour une mensualité comprise entre 280 et 320 € en ce moment.

Et l'acheteur potentiel peut aussi directement faire des simulations dans l'annonce en modulant l'apport personnel et la durée du crédit (elle est par défaut sur 5 ans, mais on peut moduler entre 3 et 5 ans).

La possibilité de financer une occasion existait déjà sur la centrale, mais emmenait alors sur le site du partenaire de crédit. Désormais, tout peut être fait directement sur la petite annonce, il est vrai en toute simplicité.

Ce nouveau service rend encore plus pratique et facile la sélection des annonces qui sont dans le budget de l'acheteur, et permet d'avoir une bonne idée de la mensualité à prévoir en cas d'achat à crédit.

Une brique de plus dans l'aide à l'achat d'un véhicule de seconde main, posée à côté de celles des badges "bonne affaire" ou "affaire équitable", de la fourniture des historiques du véhicule, ou de l'indicateur de baisse de prix.