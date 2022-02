La Citroën C4 III arrive en occasion : une bonne affaire dans la conjoncture actuelle !

Nous sommes en 2018, et Citroën décide de mettre fin à la carrière de la C4 de deuxième génération. Une retraite méritée. Mais, en 2018, elle n'a pas de remplaçante prévue ! Et Citroën décide alors, pour faire patienter la clientèle, de maquiller le C4 Cactus, crossover urbain de la gamme, en compacte. Une idée qui n'a pas, pour le moins, fait mouche.

Ce n'est qu'en 2021 qu'est présentée la véritable remplaçante, toujours baptisée C4, la troisième génération donc. En la découvrant, c'est le choc. Visuel surtout. Elle est en effet clairement atypique, originale et décalée.

Gros feux à double étage à l'avant, capot bombé sur les côtés, flancs traversés de lignes et de volumes profonds, et poupe assez torturée, elle interpelle. Mais cela ne l'empêche pas de réussir. Pour exemple, elle s'est mieux vendu que la Peugeot 308 en 2021 (certes, cette dernière était en fin de carrière).

Affublée bien sûr de certains défauts (comportement pataud, volume de coffre très moyen, insonorisation perfectible), elle démontre aussi certaines qualités. En premier lieu un confort typiquement Citroën, très moelleux, une bonne habitabilité arrière, un équipement décent, et des astuces de rangement inédites (support intégré pour une grande tablette par exemple). Et sa finition est moins basique que celle du C4 Cactus... Elle existe également en essence, diesel, mais aussi 100 % électrique, ce qui laisse le choix au client d'une motorisation adaptée à ses besoins.

Les premières livraisons de C4 III ayant eu lieu à la fin de l'année 2020, on a eu le temps de la voir arriver sur le marché de la seconde main, où elle se trouve désormais en nombre suffisant pour avoir une idée de l'offre et des prix. Mais avant cela, nous posons la traditionnelle question : où trouver une C4 III d'occasion ?

Citroën C4 III d'occasion : les filières d'approvisionnement

Cette auto est encore récente, et l'on sait que les particuliers sont rares à revendre leur auto au bout d'un an seulement, ou moins. Preuve en est encore faite : ils ne sont que 3,5 % parmi les vendeurs de C4 III.

La grande majorité des vendeurs sont des concessionnaires ou des agents de la marque (à 80 %), le reste du contingent étant représenté par des vendeurs multimarque ou des négociants (16,5 %).

C'est donc sur les sites internet de petites annonces les plus connus que vous trouverez leurs offres : La Centrale, et le bon coin. Il y a en ce moment, en estimant le nombre de doublons et en les enlevant, environ 2 800 annonces en ligne à l'heure où cet article paraît.

Mais on peut aussi trouver des offres en passant par le site internet de la marque. Pour les occasions, il renvoie vers le site de Spoticar, qui est le label occasion de la majorité des marques du groupe Stellantis désormais : https://www.spoticar.fr/voitures-occasion?page=1&filters[0][brand]=citro%C3%ABn&filters[1][model]=c4

Citroën possède aussi un site dédié aux collaborateurs de la marque : collcit.com , mais il semble qu'il tombe peu à peu en désuétude. En effet, une recherche de nouvelle C4 donne 0 résultat.