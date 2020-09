La conduite autonome : une innovation inévitablement disponible par abonnement ?

En réponse à

.... ah les abonnements et locations à tout et à rien... nouveau piège du marketing moderne dans lesquels les gogos de l'époque se plaisent à plonger à pieds joints...

Cinq euros par ci, douze par là, quatorze quatre vingt dix neuf encore....

Ah ben mince, le vingt du mois y'a plus rien sur le compte, et on n'a pas d'abonnement bouffe ... ah ben si, le mois prochain commence le programme Comme j'aime....