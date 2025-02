La crise se ressent-elle sur les voitures d'exceptions du salon Rétromobile 2025 ?

Je n’oublierai personnellement jamais l’édition 2024 du salon Rétromobile. Rien que pour ce contact avec une Bugatti Atlantic à l’historique sulfureux, la vision surréaliste de cette Ferrari 250 GTO blanche placée comme objet de décoration à côté d’un joli canapé en coin permettant de boire des coupes de champagne ou la présence de machines qu’on ne voit habituellement qu’au concours d’élégance de Pebble Beach en Californie.

Il n’y a ni Bugatti Atlantic, ni Ferrari 250 GTO à l’édition 2025 du salon Rétromobile, comme si les difficultés financières de l’économie mondiale se répercutaient même dans les sphères les plus élitistes de l’automobile de collection. Mais il faut tout de même relativiser ce constat. L’Atlantic a simplement été remplacée par une Atalante à peine plus « roturière », côtoyant une superbe Ferrari 250 Testa Rossa sur le même stand. Quant à la Ferrari 250 GTO blanche, elle a juste laissé la place à une autre voiture blanche plus récente et tout aussi admirée : une McLaren F1. Mais il serait impossible de lister toutes les voitures de rêve les plus belles, rares et chères du salon tant elles sont nombreuses. Permettez-moi cette petite sélection organisée selon mes goûts personnels, différents de ceux de Stéphane Schlesinger, Serge Bellu et les autres de mes collègues avec lesquels on s’est régalé dans les allées du salon.

Porsche 918 Spyder, Pagani Zonda Tricolore et Ferrari Monza (RM Sotheby’s)

Dans le hall 1, le petit stand de la maison RM Sotheby’s présente de très belles supercars contemporaines dont une Porsche 918 Spyder très fluo, une Pagani Zonda Tricolore ou encore une Ferrari Monza. Cette dernière est d’ailleurs en nombre sur le salon.

Ferrari F40 et Bugatti EB110 (Art & Revs)

Il y a plusieurs Ferrari F40 et Bugatti EB110 sur le salon Rétromobile, mais la combinaison de couleurs visibles sur le stand « Art & Revs » est absolument superbe. Et on y trouve beaucoup d’autres machines magnifiques.

Bugatti Atalante et Ferrari 250 Testa Rossa (Lukas Huni AG)

Comme l’année dernière, on trouvait quelques-unes des autos les plus chères du salon sur le stand de Lukas Huni AG avec un très bel exemplaire de Bugatti Atalante ainsi qu’une Ferrari 250 Testa Rossa. Les autres autos exposées y sont aussi extraordinaires, mais paraissent juste un peu moins remarquables à côté de ces deux-là…

Ferrari 250 SWB & 512 TR Spider (Gigardo)

Chez Girardo cette année, il y a une belle Ferrari 250 GT SWB entre autres réjouissances. Mais j’ai plutôt eu un coup de cœur pour la 512 TR Spider présente à ses côtés. Je crois que j’ai fini par m’habituer à voir des 250 SWB dans tous les grands évènements historiques !

Jaguar XJ220 (Aaldering)

Je sais bien qu’on en voit chaque année à Rétromobile et ailleurs, mais je continue d’adorer le profil de cette supercar hors normes du début des années 90.

Aston Martin Valkyrie

Pour moi, l’Aston Martin Valkyrie n’a pas à rougir à côté des plus belles voitures de tous les temps. On en trouve une notamment sur le stand de Fiskens, mais il y a une autre dans le même hall à la configuration encore plus canon…

McLaren F1 (Kidston)

La star du stand Kidston cette année, c’est donc une McLaren F1 blanche. Pas une LM, ni une GT ou une GTR, mais une version de base quand même assez impressionnante à regarder par sa simplicité qui tranche avec son aura et sa réputation.

Ford GT40 (Fisken)

Chez Fisken outre de beaux exemplaires (dont une Cobra), on trouve une Ford GT40 à la présentation particulièrement élégante. Très sympa à admirer au moment où le constructeur américain vient d’annoncer son retour dans la catégorie reine de l’endurance pour 2027…

Et tellement d’autres !

Courez à Rétromobile, le spectacle y est sublime. Que vous aimiez les machines de rêve, les voitures de course, les petites autos à collectionner beaucoup moins hors de prix ou tout ce qui tourne autour, c’est une fête assez unique de l’automobile.