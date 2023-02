La demande mondiale en pétrole explose

Malgré la transition écologique le pétrole a encore la cote. La demande mondiale de pétrole devrait dépasser ses niveaux antérieurs à la pandémie de COVID-19 cette année et atteindre 102 millions de barils par jour (bpj), a déclaré le secrétaire général de l'Opep, Haitham al Ghais. La demande devrait continuer de croître pour s’élever à 110 millions de bpj en 2025, a-t-il ajouté lors d’un discours en Egypte.

Le secteur aérien serait, le premier contributeur à la hausse de la demande mondiale de pétrole prévue entre 2021 et 2045 (+ 4,1 Mb/j), tandis que celle en provenance du transport routier resterait stable, autour de 47 Mb/j, et que celle émanant du secteur pétrochimique augmenterait de 3,7 Mb/j, selon le rapport annuel 2022 de l’OPEP.

L’augmentation de la demande ne proviendrait que pour une faible part (1,4 Mb/j) des pays de l'OCDE (38 pays), où la demande de pétrole devrait commencer à décliner après 2024, pour reculer à un total de 11 Mb/j entre 2021 et 2045.

La demande en or noir de la part du reste du monde devrait s'accroître de 24 Mb/j d'ici à 2045, où elle sera soutenue tout à la fois par la croissance économique et démographique, le développement des classes moyennes, l'urbanisation et l'expansion du parc automobile, explique le rapport. La hausse de la demande prévue dans les pays émergents serait, dans un premier temps, tirée par la Chine, dont les besoins en pétrole commenceraient toutefois à légèrement diminuer à partir de 2040. L'Inde prendrait alors le relais et verrait sa demande en pétrole augmenter de 1,4 Mb/j, devant l'Afrique (+ 0,8 Mb/j). Même à partir de 2045, la demande en pétrole de l'Inde continuerait à augmenter de 2 % par an et celle de l'Afrique de 1 %.