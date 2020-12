La famille Peugeot monte au capital avant la fusion avec FCA

En fin d'année dernière, un contrat avait été signé pour favoriser une montée au capital de la famille Peugeot chez PSA. Et cela se concrétise aujourd'hui, avec le rachat de 18,1 millions de parts de PSA pour un montant total de 228 millions d'euros. Cela représente 2 % de Peugeot S.A, et permet surtout à la famille Peugeot, via FFP (la société d'investissements de la famille Peugeot).

Cette montée au capital prouve la confiance de la famille historique de Peugeot S.A en faveur de la fusion de PSA et FCA et de la création du nouveau groupe Stellantis. Pour Jean-Philippe Peugeot, cet investissement "démontre clairement son attachement et sa volonté de devenir un des principaux actionnaires du prochain Groupe Stellantis et témoigne de sa confiance dans son développement futur".

Désormais, la famille Peugeot possède 14,38 % du capital de PSA et 19,36 % des droits de vote au sein du conseil. Une clause de "stand still" leur impose toutefois de ne plus monter au capital pendant au moins sept ans.

Une famille Peugeot toutefois vivement critiquée par l'ex ministre de l'Economie, Arnaud Montebourg, qui a affirmé cette semaine que c'est bien l'Etat qui a sauvé PSA de la faillite en 2014 et que la famille Peugeot n'a pas "joué son rôle".