La nouvelle Audi S6 Sportback électrique est meilleure que l'ancienne S6 diesel
5. La fiche technique de l'Audi S6 e-tron Sportback
Les chiffres clés
|Audi S6 E-tron Sportback SPORTBACK 503 CH S6 QUATTRO 100 KWH
|Généralités
|Date de commercialisation
|04/10/2024
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,92 m
|Largeur sans rétros
|1,92 m
|Hauteur
|1,46 m
|Empattement
|2,95 m
|Volume de coffre mini
|502 L
|Volume de coffre maxi
|1 330 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|2 400 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|10 CV
|Couple
|580 Nm
|Puissance moteur
|503 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|639 km
|Capacité batterie
|100 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|240 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|4,1 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
