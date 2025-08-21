Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Audi S6 E-tron Sportback

Essai

La nouvelle Audi S6 Sportback électrique est meilleure que l'ancienne S6 diesel

Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

5. La fiche technique de l'Audi S6 e-tron Sportback

 

Les chiffres clés

Audi S6 E-tron Sportback SPORTBACK 503 CH S6 QUATTRO 100 KWH
Généralités  
Date de commercialisation 04/10/2024
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,92 m
Largeur sans rétros 1,92 m
Hauteur 1,46 m
Empattement 2,95 m
Volume de coffre mini 502 L
Volume de coffre maxi 1 330 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 400 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 10 CV
Couple 580 Nm
Puissance moteur 503 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 639 km
Capacité batterie 100 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 240 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 4,1 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
