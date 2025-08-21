Affichée à partir de 105 020€, la nouvelle Audi S6 E-tron Sportback de 503 chevaux coûte 14 000€ de plus que l’ancienne S6 TDI diesel de 344 chevaux que nous essayions en 2019. Mais elle reste légèrement moins élitiste que ses rivales directes, plus puissantes qu’elle : la Mercedes-AMG EQE 53 de 625 chevaux démarre à 127 655€ et la BMW i5 M60 de 601 chevaux, à 109 900€. Ces dernières revendiquent des performances légèrement meilleures en ligne droite (0 à 100 km/h en 3,5 secondes pour la Mercedes et en 3,8 secondes pour la BMW), mais elles marquent le pas sur le plan de l’autonomie maximale (448 km pour la Mercedes et 540 pour la BMW dans sa configuration la moins énergivore, alors que l’Audi S6 e-tron revendique jusqu’à 669 km en mixte WLTP). Chez Audi, l’e-tron GT Quattro plus radicale démarre à 119 000€ avec ses 503 chevaux, avec des performances légèrement moins bonnes annoncées à ce prix (0 à 100 km/h en 4,2 secondes). Chez Porsche, La Taycan démarre à 106 500€ avec 408 chevaux et des batteries plus petites. Dans un genre plus exotique, la Lotus Emeya demande au minimum 109 690€ en version 600 GT de 612 chevaux, légèrement moins performante sur le 0 à 100 km/h mais plus équipée.

A retenir : l’électrique convient parfaitement à l’Audi S6

Plus spacieuse et polyvalente que l’e-tron GT, la nouvelle Audi S6 e-tron offre aussi un pilotage plus intéressant que celui de l’ancienne S6 diesel et des performances en forte hausse. Seuls les amateurs d’autonomie maximale absolue sur longues distances regretteront la précédente, mais l’agrément et le plaisir ressenti à bord de cette familiale électrique beaucoup moins ennuyeuse et fade qu’imaginé constituent une très belle contrepartie (d’autant plus que l’autonomie électrique ne posera aucun problème en voyage). Bref, c’est sans doute la meilleure Audi S6 de tous les temps même si sa fiche technique fait beaucoup moins rêver qu’avec un V10 Lamborghini sous le capot à peine dégonflé !

Reste à la comparer à la Mercedes-AMG EQE 53 et à la BMW i5 M60, plus performantes sur le papier mais aussi un peu plus chères et moins capables sur longues distances.

Caradisiac a aimé

Le style plus plaisant qu'attendu (extérieur et intérieur)

Les performances et l'efficacité dynamique

L'efficience en voyage

Caradisiac n'a pas aimé

Pourquoi pas de roues arrière directrices ?

Elle franchit la barre des 100 000€

Moins joueuse qu'un Porsche Macan