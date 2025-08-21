Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Audi S6 E-tron Sportback

Essai

La nouvelle Audi S6 Sportback électrique est meilleure que l'ancienne S6 diesel

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

7  

3. L'Audi S6 e-tron Sportback face à ses concurrentes et son prix

 

Il n'y a plus le petit "S" sur la calandre. On trouve que c'est bien dommage...
Il n'y a plus le petit "S" sur la calandre. On trouve que c'est bien dommage...

Affichée à partir de 105 020€, la nouvelle Audi S6 E-tron Sportback de 503 chevaux coûte 14 000€ de plus que l’ancienne S6 TDI diesel de 344 chevaux que nous essayions en 2019. Mais elle reste légèrement moins élitiste que ses rivales directes, plus puissantes qu’elle : la Mercedes-AMG EQE 53 de 625 chevaux démarre à 127 655€ et la BMW i5 M60 de 601 chevaux, à 109 900€. Ces dernières revendiquent des performances légèrement meilleures en ligne droite (0 à 100 km/h en 3,5 secondes pour la Mercedes et en 3,8 secondes pour la BMW), mais elles marquent le pas sur le plan de l’autonomie maximale (448 km pour la Mercedes et 540 pour la BMW dans sa configuration la moins énergivore, alors que l’Audi S6 e-tron revendique jusqu’à 669 km en mixte WLTP). Chez Audi, l’e-tron GT Quattro plus radicale démarre à 119 000€ avec ses 503 chevaux, avec des performances légèrement moins bonnes annoncées à ce prix (0 à 100 km/h en 4,2 secondes). Chez Porsche, La Taycan démarre à 106 500€ avec 408 chevaux et des batteries plus petites. Dans un genre plus exotique, la Lotus Emeya demande au minimum 109 690€ en version 600 GT de 612 chevaux, légèrement moins performante sur le 0 à 100 km/h mais plus équipée.

A retenir : l’électrique convient parfaitement à l’Audi S6

Plus spacieuse et polyvalente que l’e-tron GT, la nouvelle Audi S6 e-tron offre aussi un pilotage plus intéressant que celui de l’ancienne S6 diesel et des performances en forte hausse. Seuls les amateurs d’autonomie maximale absolue sur longues distances regretteront la précédente, mais l’agrément et le plaisir ressenti à bord de cette familiale électrique beaucoup moins ennuyeuse et fade qu’imaginé constituent une très belle contrepartie (d’autant plus que l’autonomie électrique ne posera aucun problème en voyage). Bref, c’est sans doute la meilleure Audi S6 de tous les temps même si sa fiche technique fait beaucoup moins rêver qu’avec un V10 Lamborghini sous le capot à peine dégonflé !

Reste à la comparer à la Mercedes-AMG EQE 53 et à la BMW i5 M60, plus performantes sur le papier mais aussi un peu plus chères et moins capables sur longues distances.

Caradisiac a aimé

  • Le style plus plaisant qu'attendu (extérieur et intérieur)
  • Les performances et l'efficacité dynamique
  • L'efficience en voyage

Caradisiac n'a pas aimé

  • Pourquoi pas de roues arrière directrices ?
  • Elle franchit la barre des 100 000€
  • Moins joueuse qu'un Porsche Macan

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
SPORTBACK 503 CH S6 QUATTRO 100 KWH 0 (wltp) 105 020 €  €
Page précédente
Page suivante

Photos (23)

Voir tout

Sommaire

7  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Audi S6 E-tron Sportback

Audi S6 E-tron Sportback

SPONSORISE

Essais Grande Berline

Voir tous les essais Grande Berline

Fiches fiabilité Grande Berline

Voir toutes les fiches fiabilité Grande Berline

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/