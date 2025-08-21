Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Audi S6 E-tron Sportback

Essai

La nouvelle Audi S6 Sportback électrique est meilleure que l'ancienne S6 diesel

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

7  

4. Notre note de l'Audi S6 e-tron Sportback

 

La nouvelle Audi S6 Sportback électrique est meilleure que l'ancienne S6 diesel

L'Audi S6 e-tron Sportback (503 chevaux, à partir de 105 020€) s'évalue dans la catégorie des routières électriques sportives qui compte : 

-La Mercedes-AMG EQE 53 (625 chevaux, à partir de 127 655€).

-La BMW i5 M60 (601 chevaux, à partir de 109 900€).

-L'Audi e-tron GT Quattro (503 chevaux, à partir de 119 000€).

-La Porsche Taycan (408 chevaux, à partir de 106 500€).

-La Lotus Emeya 600 GT (612 chevaux, à partir de 109 690€).

Audi S6 e-tron Sportback
Budget
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Pratique
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Rapport prix/équipements
  • 8.17
  • 8.17
  • 8.17
  • 8.17
  • 8.17
 
Sur la route
  • 8.29
  • 8.29
  • 8.29
  • 8.29
  • 8.29
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Autonomie
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Note globale : 14,9 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (23)

Voir tout

Sommaire

7  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Audi S6 E-tron Sportback

Audi S6 E-tron Sportback

SPONSORISE

Essais Grande Berline

Voir tous les essais Grande Berline

Fiches fiabilité Grande Berline

Voir toutes les fiches fiabilité Grande Berline

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/