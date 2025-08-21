La nouvelle Audi S6 Sportback électrique est meilleure que l'ancienne S6 diesel
4. Notre note de l'Audi S6 e-tron Sportback
L'Audi S6 e-tron Sportback (503 chevaux, à partir de 105 020€) s'évalue dans la catégorie des routières électriques sportives qui compte :
-La Mercedes-AMG EQE 53 (625 chevaux, à partir de 127 655€).
-La BMW i5 M60 (601 chevaux, à partir de 109 900€).
-L'Audi e-tron GT Quattro (503 chevaux, à partir de 119 000€).
-La Porsche Taycan (408 chevaux, à partir de 106 500€).
-La Lotus Emeya 600 GT (612 chevaux, à partir de 109 690€).
|Audi S6 e-tron Sportback
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14,9 /20
