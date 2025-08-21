La nouvelle Audi S6 Sportback électrique est meilleure que l'ancienne S6 diesel
2. Peu d'options sur l'Audi S6 e-tron Sportback, mais c'est cher
Avec un prix de base dépassant les 100 000€, l’Audi S6 E-tron Sportback s’oblige heureusement à un bon niveau d’équipement de série. Les aides à la conduite autonome de niveau 2 sont fournies de série, tout comme l’éclairage matriciel et toute la connectivité intérieure. La voiture dispose aussi de série de jantes de 20 pouces et d’une présentation extérieure déjà soignée, mais aussi d’un intérieur conforme à son prix.
Il y a hélas toujours de chères options, surtout contenues dans des packs. Les teintes de carrosserie optionnelles coûtent 1 250€, les jantes de 21 pouces demandent au moins 250€ (1 250€ pour celles de notre modèle d’essai), les sièges en cuir intégral exigent une rallonge d’au moins 2 550€ et le système audio Bang & Olufsen haut de gamme s’intègre dans le pack MMI Experience Pro à 4 250€. Il est possible d’aller plus loin dans la personnalisation en passant par les options Audi Exclusive, qui sont évidemment encore plus chères.
Le détail techno : un châssis différent de celui de l’e-tron GT
La nouvelle Audi S6 e-tron Sportback (et sa déclinaison break Avant) repose donc sur la nouvelle plateforme PPE aussi utilisée par le Q6 e-tron et le Porsche Macan. Elle diffère donc de celle de l’Audi e-tron GT, basée sur l’architecture J1 également reprise par la Porsche Taycan. Ces deux architectures électriques revendiquent des capacités de charge similaires (elles reposent toutes les deux sur un circuit à 800 volts et chargent vite en courant continu) mais pour l’instant, la PPE ne va pas aussi loin que la J1 au registre des performances : cette dernière dépasse en effet les 1 000 chevaux (en mode launch control) alors que la PPE se limite pour l’instant à 639 chevaux (aussi en mode launch control). La future RS 6 e-tron, elle aussi basée sur la PPE, osera-t-elle aller plus loin dans les performances ?
Equipements et options
Version : SPORTBACK 503 CH S6 QUATTRO 100 KWH
Equipements de sécurité
Alerte de sortie de voie
Airbags à l'AV, airbag du passager AV désactivable
Limiteur de vitesse basé sur la détection de signalisation routière
Airbags latéraux à l'AV avec système d'airbags rideaux et airbag central à l'AV
Equipements de confort
Sièges AV chauffants
Réception radio numérique (DAB)
Vitrage Privacy : lunette AR, vitres de portières AR et vitres latérales AR surteintées
Audi connect Navigation & Infotainment
Volant sport multifonction en cuir à 3 branches, aplati en haut et en bas, avec palettes
Avertissement de contrôle de la banquette AR
Fixation de siège pour enfant i-Size côté passager AV et i-Size et Top Tether pour les sièges AR
Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique
Rétroviseurs extérieurs réglables dégivrants et rabattables électriquement à réglage jour/nuit
Jantes Audi Sport, style tripode à 5 branches, Noir Métallisé, tournées brillantes
Boîtier de rétroviseur extérieur style Chrome Mat Argent
Assistant de sortie de stationnement AV
Climatisation automatique 3 zones
Esthétique / Carrosserie
Jantes Audi Sport, style tripode à 5 branches, Noir Métallisé, tournées brillantes
Autres équipements
Audi phone box
Ecrous de roues antivol
Hayon de coffre à ouverture et fermeture électrique
Audi Sound System
Audi Virtual cockpit plus
Câble de recharge mode 3 type 2 3 32A
Sécurité enfant commandée électrique
Châssis standard
Pack style brillant
Détection des panneaux de signalisation par caméra
Préparation pour dispositif d'attelage
Audi connect appel d'urgence & service avec Audi connect remote & control
Inserts décoratifs en aluminium mat brossé avec marquage linéaire Anthracite
Audi Drive Select
Pack extérieur S
Frunk
MMI Experience Plus
Lave-projecteurs
Anneaux Audi illuminés à l'AR
Assistant d'évitement et assistant de braquage
Chargeur embarqué 11kW AC
Pack intérieur S line 4
Audi Application Store et smartphone interface
Pack Tech Pro
Options disponibles
-
Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 100000 km:
1812 €
-
Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 150000 km:
2712 €
-
Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 80000 km:
971 €
-
Suppression totale d'identification:
0 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 120000 km:
1216 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 150000 km:
1737 €
-
Rétroviseurs extérieurs virtuels:
1750 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 60000 km:
687 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 90000 km:
861 €
-
Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 120000 km:
1355 €
-
Alarme antivol:
600 €
-
Etriers de freins rouges:
450 €
-
Boitiers de rétroviseurs extérieurs carbone:
850 €
-
HPs intégrés dans les appuie-têtes pour système audio Bang & Olufsen Premium avec son 3D:
580 €
-
Câble de recharge Mode 2, 8A, pour prise domestique:
0 €
-
Toit panoramique en verre avec transparence activable/désactivable:
2750 €
-
Application intérieures en style vanadium:
270 €
-
Jantes Audi Sport, style "Aero" à 10 branches, Gris Satiné, tournées brillantes:
150 €
-
Jantes, style S multibranches, Gris Graphite, tournées brillantes:
250 €
-
Jantes Audi Sport, style dynamique à 5 bras, Noir Métallisé:
900 €
-
Jantes Audi Sport, style dynamique à 5 bras, Noir Métallisé, tournées brillantes:
1000 €
-
Jantes Audi Sport, style à 5 br. dbles,Noir Métall., tournées brillantes, assombries:
1250 €
-
Inserts décoratifs à structure en carré en carbone:
650 €
-
Système de chargement compact:
850 €
-
Dispositif d'attelage à pivotement mécanique:
1300 €
-
Personnalisation des éléments intérieur Audi Exclusive:
3200 €
-
Tapis de sol Audi Exclusive:
500 €
-
Personnalisation des sièges Sport "S" Audi exclusive:
4500 €
-
Sièges Sport "S" Dinamica/cuir noir, surpiqûres de couleur Audi exclusive:
4800 €
-
Sièges Sport "S" cuir Nappa noir, surpiqûres de couleur Audi exclusive:
7350 €
-
Volant en cuir noir avec surpiqûres contrastées Audi exclusive:
970 €
-
Becquet AR en carbone:
1100 €
-
Teinte vernie Gris Magnet:
0 €
-
Teinte nacrée Gris Daytona:
1250 €
-
Teinte métallisée Blanc Glacier:
1250 €
-
Teinte métallisée Noir Mythic:
1250 €
-
Teinte métallisée Beige Siam:
1250 €
-
Teinte métallisée Bleu Plasma:
1250 €
-
Teinte métallisée Bleu Malpelo:
1250 €
Photos (23)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération