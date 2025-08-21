Avec un prix de base dépassant les 100 000€, l’Audi S6 E-tron Sportback s’oblige heureusement à un bon niveau d’équipement de série. Les aides à la conduite autonome de niveau 2 sont fournies de série, tout comme l’éclairage matriciel et toute la connectivité intérieure. La voiture dispose aussi de série de jantes de 20 pouces et d’une présentation extérieure déjà soignée, mais aussi d’un intérieur conforme à son prix.

Il y a hélas toujours de chères options, surtout contenues dans des packs. Les teintes de carrosserie optionnelles coûtent 1 250€, les jantes de 21 pouces demandent au moins 250€ (1 250€ pour celles de notre modèle d’essai), les sièges en cuir intégral exigent une rallonge d’au moins 2 550€ et le système audio Bang & Olufsen haut de gamme s’intègre dans le pack MMI Experience Pro à 4 250€. Il est possible d’aller plus loin dans la personnalisation en passant par les options Audi Exclusive, qui sont évidemment encore plus chères.

Le détail techno : un châssis différent de celui de l’e-tron GT La nouvelle Audi S6 e-tron Sportback (et sa déclinaison break Avant) repose donc sur la nouvelle plateforme PPE aussi utilisée par le Q6 e-tron et le Porsche Macan. Elle diffère donc de celle de l’Audi e-tron GT, basée sur l’architecture J1 également reprise par la Porsche Taycan. Ces deux architectures électriques revendiquent des capacités de charge similaires (elles reposent toutes les deux sur un circuit à 800 volts et chargent vite en courant continu) mais pour l’instant, la PPE ne va pas aussi loin que la J1 au registre des performances : cette dernière dépasse en effet les 1 000 chevaux (en mode launch control) alors que la PPE se limite pour l’instant à 639 chevaux (aussi en mode launch control). La future RS 6 e-tron, elle aussi basée sur la PPE, osera-t-elle aller plus loin dans les performances ?