6. La fiche technique de la Praga Bohema
Nous attendons toujours la fiche technique définitive de la Praga Bohema, qui doit nous être envoyée dans quelques heures. Avant de mettre à jour cette fiche technique, voilà les caractéristiques de base de la voiture :
Praga Bohema
Longueur : 4,51 mètres
Largeur : 2,00 mètres
Hauteur : 1,06 mètre
Masse à sec : 995 kg
Moteur : V6 biturbo, 3 799 cm3,
Puissance max : 710 chevaux à 6 800 tours/minute
Couple maximal : 725 Nm de 3 000 à 6 000 tours/minute
Transmission : aux roues arrière
Boîte de vitesses : séquentielle à six vitesses (Hewland)
Pneus : Michelin Pilot Sport Cup 2 R, Pirelli P-Zero Trofeo RS ou slicks de compétition sur circuit. Possibilité d'avoir des pneus hiver ou des gommes moins radicales
Freins : carbone céramique
0 à 100 km/h : 2,3 secondes
Vitesse max : 317 km/h
