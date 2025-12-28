Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE
Essai

J’ai conduit la Praga Bohema et je n’en reviens toujours pas

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

12  

6. La fiche technique de la Praga Bohema

 

J’ai conduit la Praga Bohema et je n’en reviens toujours pas

Nous attendons toujours la fiche technique définitive de la Praga Bohema, qui doit nous être envoyée dans quelques heures. Avant de mettre à jour cette fiche technique, voilà les caractéristiques de base de la voiture :

Praga Bohema

Longueur : 4,51 mètres

Largeur : 2,00 mètres

Hauteur : 1,06 mètre

Masse à sec : 995 kg

Moteur : V6 biturbo, 3 799 cm3,

Puissance max : 710 chevaux à 6 800 tours/minute

Couple maximal : 725 Nm de 3 000 à 6 000 tours/minute

Transmission : aux roues arrière

Boîte de vitesses : séquentielle à six vitesses (Hewland)

Pneus : Michelin Pilot Sport Cup 2 R, Pirelli P-Zero Trofeo RS ou slicks de compétition sur circuit. Possibilité d'avoir des pneus hiver ou des gommes moins radicales

Freins : carbone céramique

0 à 100 km/h : 2,3 secondes

Vitesse max : 317 km/h

Page précédente

Photos (46)

Voir tout

Sommaire

12  
Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE