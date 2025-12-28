Nous attendons toujours la fiche technique définitive de la Praga Bohema, qui doit nous être envoyée dans quelques heures. Avant de mettre à jour cette fiche technique, voilà les caractéristiques de base de la voiture :

Praga Bohema

Longueur : 4,51 mètres

Largeur : 2,00 mètres

Hauteur : 1,06 mètre

Masse à sec : 995 kg

Moteur : V6 biturbo, 3 799 cm3,

Puissance max : 710 chevaux à 6 800 tours/minute

Couple maximal : 725 Nm de 3 000 à 6 000 tours/minute

Transmission : aux roues arrière

Boîte de vitesses : séquentielle à six vitesses (Hewland)

Pneus : Michelin Pilot Sport Cup 2 R, Pirelli P-Zero Trofeo RS ou slicks de compétition sur circuit. Possibilité d'avoir des pneus hiver ou des gommes moins radicales

Freins : carbone céramique

0 à 100 km/h : 2,3 secondes

Vitesse max : 317 km/h