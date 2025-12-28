1 716 000€, c’est le prix de 53 Skoda Octavia d’entrée de gamme ou de trois Lamborghini Revuelto. La Praga Bohema se range parmi les supercars les plus élitistes de la planète, ce petit monde où évoluent Bugatti, Koenigsegg, Pagani ou les séries spéciales les plus sportives de Ferrari (F80), McLaren (W1) ou Aston Martin (Valkyrie). Dans ce petit monde, d’ailleurs, elle reste plus abordable que ses rivales dont le prix dépasse le plus souvent les trois millions d’euros (2,52 millions dans le cas de la Pagani Utopia).

A retenir : un nouveau nom parmi l’élite automobile

Et pourtant, ce prix complètement fou se justifie totalement quand on sort de la Praga Bohema. Cette supercar s’impose comme un tour de force improbable dans l’industrie de l’automobile d’exception. Venue de nulle part, une vieille marque tchèque a réussi à concevoir une auto dont les performances surclassent quasiment tout ce qui roule, au point de pouvoir menacer la suprématie des Aston Martin Valkyrie et autres Mercedes-AMG One au chrono sur circuit ! Non seulement cette voiture offre des sensations de pilotage absolument unique sur circuit au-delà de ses performances sidérantes, mais elle bénéficie aussi d’une qualité de fabrication stupéfiante et d’une ergonomie presque géniale. Elle reste limitée en usage routier par sa boîte séquentielle de course mais même dans ce cadre, elle semble pouvoir tenir sans problème une fois passé l’accoutumance à sa transmission hors normes. Encore plus étonnant, son V6 de Nissan GT-R ne donne absolument pas la sensation d’une mécanique vulgaire et doit même contribuer à sa facilité d’exploitation et sa fiabilité.

Dans l’esprit, cette Praga Bohema est une Aston Martin Valkyrie conçue pour rouler le plus souvent possible et fracasser des voitures de course sur circuit sans avoir à supporter des coûts d’entretien prohibitifs. C’est la voiture de track-day ultime à amener au circuit par la route ! Elle n’a été mise au point que par une équipe d’une trentaine de personnes qui ont bossé dessus pendant un peu plus de six ans et je n’arrive pas à comprendre comment ils ont pu arriver à un tel résultat. Sa production se limitera à 89 exemplaires au maximum et la marque mérite vraiment d’être comparée à l’élite de l’automobile sportive d’exception. D’ailleurs, il se dit que même Adrian Newey a été étonné lorsqu’il a pu observer de près cette Bohema à l’occasion d’un événement où il en a croisé une. Et j’espère qu’elle viendra bientôt à Magny-Cours pour y être mesurée chez Motorsport. Pour l’instant, le record absolu de la piste appartient à la McLaren Senna…

Prix français de la Praga Bohema : 1 716 000€ TTC

Caradisiac a aimé

Look insectoïde fascinant

Ergonomie intérieure géniale

Performances et sensations de pilotage extraordinaires

Caradisiac n’a pas aimé