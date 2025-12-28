Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
J’ai conduit la Praga Bohema et je n’en reviens toujours pas

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

5. Notre note de la Praga Bohema

 

La Praga Bohema (710 chevaux, 1 716 000€) s'évalue dans la catégorie des supercars qui compte :

-La Ferrari F80 (1 200 chevaux, 3,5 millions d'euros).

-La McLaren W1 (1 258 chevaux, 2 880 000€).

-L'Aston Martin Valkyrie (1 155 chevaux, 2,7 millions d'euros). 

-La Pagani Utopia (864 chevaux, 2,52 millions d'euros). 

Praga Bohema
Budget
  • 6.8
Pratique
  • 10
Sur la route
  • 9.86
Sécurité
  • 8.5
Note globale : 17,6 /20
Explication des critères de notation
