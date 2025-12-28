5. Notre note de la Praga Bohema
La Praga Bohema (710 chevaux, 1 716 000€) s'évalue dans la catégorie des supercars qui compte :
-La Ferrari F80 (1 200 chevaux, 3,5 millions d'euros).
-La McLaren W1 (1 258 chevaux, 2 880 000€).
-L'Aston Martin Valkyrie (1 155 chevaux, 2,7 millions d'euros).
-La Pagani Utopia (864 chevaux, 2,52 millions d'euros).
|Praga Bohema
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Cote attendue
|Pratique
|Qualité de la finition
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Freinage
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|17,6 /20
