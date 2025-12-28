Avec un prix de base situé en France à 1 716 000€, vous imaginez bien que la Praga Bohema ne se configure pas comme une vulgaire voiture premium allemande. Chaque client (il y en aura 89 au maximum) peut décider de tout dans le moindre détail. De la carrosserie extérieure en fibre de carbone « apparente » de la teinte de son choix jusqu’aux plus grandes excentricités, Praga laisse libre court à l’imagination comme chez Bugatti, Pagani ou Koenigsegg. On aurait juste voulu une caméra de recul montée de série sur l’auto pour les marches arrière à cause de sa vision catastrophique vers l’arrière, par exemple projetée sur l’écran du volant. C’est peut-être possible…

Le détail techno : des petits détails hi-tech très créatifs Il faut voir dans le détail la Praga Bohema pour comprendre le fonctionnement des gens qui la fabriquent. La plaque d’immatriculation, par exemple, se « clipse » sur la voiture et celle de l’arrière est éclairée via un système par induction. A la gauche du volant près de la portière, il y a aussi un petit réceptacle aimanté pour y glisser la clé de la voiture. Une fois le mode d’emploi compris, le système d’ouverture des fines portières ressemble aussi à une solution particulièrement ingénieuse. Il y a même des appui-têtes aimantés qui s’escamotent, comme dans une 911 GT3, pour ceux qui veulent piloter avec un casque. Ces Tchèques sont vraiment les rois de l’ergonomie innovante et de la qualité de fabrication !