La France, un des rares pays à avoir progressé sur le CO2 en 2019

En réponse à

Il y a du boulot pour arriver au "net zéro" comme ils disent, d'autant que l’objectif idéal c'est zéro tout simplement, voire "sub-zéro" car certains pays pauvres auront plus de mal que nous et qu'il faut donc bien qu'on compense. Comme nous, pays "développés", sommes les principaux coupables, il serait particulièrement cynique de demander aux pays qui subissent nos émissions de faire à présent des efforts. Et là on ne parle que de mobilité, il faut faire ces efforts aussi dans le chauffage, l'industrie, l'agriculture, l'aérien, etc. Ce ne sera pas forcément aussi facile que pour le transport individuel car autant rouler électrique c'est agréable, autant baisser drastiquement le chauffage ou ne plus voyager loin risque d'être difficile. Là encore raison de plus pour enterrer rapidement les véhicules thermiques. Vive ma marche, le vélo, les transports en commun (urbains et interurbains) et lorsqu'on n'a pas le choix la voiture ELECTRIQUE autant que possible partagée. On a l'obligation de réussir.