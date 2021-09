La Hyundai Ioniq 5 N sort au grand jour

Habituellement, c'est Hyundai qui hérite des technologies et motorisations les plus performantes avant Kia. Mais pas en électrique, puisque Kia lance déjà son EV6 GT forte de 585 ch avec ses deux moteurs et ses quatre roues motrices, quand la gamme de la cousine Ioniq 5 plafonne à 306 ch, toujours avec deux moteurs.

Mais pas pour longtemps. Hyundai peaufine les détails de sa Ioniq 5 N qui sera dévoilée très prochainement, pour un lancement dans les mois à venir en Europe. Une sorte de suite plus ou moins spirituelle pour la i30 N qui ne restera pas au catalogue encore bien longtemps vu les niveaux de CO2 et l'orientation prise par la marque.

Ce prototype, surpris en Allemagne, dispose de suspensions spécifiques plus basses, de boucliers plus imposants abritant des voies élargies et des trains de pneus à taille basse, tandis que les modèles de jantes aperçus ici sont inédits sur la Ioniq 5. En clair, ce prototype est bien un véhicule test de la Ioniq 5 N, qui devrait logiquement reprendre en partie les caractétristiques de la Kia EV6 GT qui, on le rappelle, est à 585 ch.