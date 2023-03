La justice ordonne à Renault d'éclaircir le problème de fiabilité de son moteur TCe 1.2

L’affaire hante les colonnes de Caradisiac depuis plusieurs années. En cause, le petit moteur essence turbo 1.2 TCe de Renault, un quatre cylindres utilisé dans des modèles compacts de la marque ainsi qu’au catalogue de Nissan et de Dacia entre 2012 et 2018. Comme nous le rapportions l’année dernière, de nombreux propriétaires de véhicules équipés de ce moteur ont subi une consommation d’huile anormale et parfois même des casses moteur. Renault n’a depuis jamais voulu organiser de véritable campagne de rappel, préférant gérer la situation au cas par cas et contester le plus souvent possible toute forme de responsabilité.

Mais il y a une bonne nouvelle pour les clients touchés par ce problème : d’après les journalistes de France Info, la justice vient de leur donner en partie raison. Le tribunal judiciaire de Versailles ordonne au constructeur de transmettre aux victimes les documents internes relatifs à cette affaire des moteurs 1.2 TCe défectueux, qui pourraient permettre de prouver la connaissance de ces problèmes par Renault malgré l’absence de campagne de rappel ou de solution alternative pour les régler.

400 000 voitures potentiellement touchées

Le collectif ayant obtenu gain de cause rassemble 1100 clients de modèles Renault, Dacia et Nissan, tous concernés par le problème. L’avocat défendant les automobilistes Me Christophe Lèguevaques annonce déjà une « future plainte au pénal au nom de 1600 consommateurs auprès du tribunal de Nanterre pour tromperie et mise en danger de la vie d’autrui ». L’obtention des documents pourrait faciliter cette procédure et le groupe Renault déclare qu’il va « examiner les termes de cette ordonnance » donnée par le tribunal de Versailles, précisant qu’il a déjà communiqué à la justice d’autres documents sur le sujet. En jeu, une gigantesque campagne de rappels et de dédommagements portant sur 400 000 véhicules potentiellement équipés de ces moteurs défectueux.