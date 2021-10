La Lamborghini Aventador tire sa révérence

Chez Lamborghini, l'Aventador a été le tournant d'une époque. Elle fut la première à adopter la monocoque en carbone, mais aussi la première à proposer un tout nouveau V12 qui n'était pas un héritier de la lignée Bizzarini. Plus de dix ans après le remplacement de la Murcielago, l'Aventador va prendre une retraite bien méritée, puisque Lamborghini confirme qu'il n'y aura plus de prise de commandes à Sant'Agata.

Lamborghini a livré un peu plus de 10 000 Aventador sur l'ensemble de sa durée de vie, ce qui représente un beau score, compte tenu du fait que sa devancière n'avait été produite qu'à un peu plus de 4000 unités. Rappelons également que l'Aventador a donné lieu à un grand nombre de variantes : S, SV, SVJ, Centenario et même Countach.

La remplaçante de l'Aventador est en marche, avec une auto qui passera au V12 hybride. Le constructeur ne produira donc plus de modèle 100 % thermique à l'avenir en V12, évolution des normes oblige. Ce pourrait également être l'occasion pour Lamborghini d'abandonner la boîte automatique pilotée à simple embrayage, aux passages de rapports plus lents et brutaux que la concurrence.