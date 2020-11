La marque automobile française MPM Motors va disparaître

Les temps sont déjà difficiles pour les géants de l'automobile qui sont censés avoir les reins solides après plus d'un siècle d'existence pour certains, mais eux ont droit à des subventions publiques pour passer à travers les orages. Pas MPM Motors. C'est en tout cas ce que déplore la marque sur un long post sur ses comptes officiels, confirmant la fin de l'aventure après plus de six années d'existence.

"C'est avec une immense tristesse et le cœur lourd que je vous annonce l’arrêt définitif de MPM Motors. Après une descente aux enfers de 2 ans, sans aucune aide de l'état ou des autorités politiques et administratives locales, nous ne sommes malheureusement plus en mesure de survivre. Cette aventure de 6 ans aura été hors normes à tout point de vue, humainement - avec des collaborateurs d'une trentaine de nationalités, des MPM expédiées dans le monde entier - et techniquement avec une usine de production Française entièrement manuelle qui a fait travailler jusqu'à 200 personnes.

Beaucoup de projets resteront donc sans suite, le suv (développé à 95% et sur le point d'être prototypé), la nouvelle berline et sa déclinaison break de chasse, la petite électrique citadine (aussi en cours de prototypage) etc, ne verront à priori pas le jour sous le nom MPM (si ils doivent un jour devenir réalité)."

La marque va donc s'éteindre, et le SAV ne va pas tenir bien longtemps. Le constructeur précise d'ailleurs les choses pour les propriétaires actuels :

- Le SAV ne va très vite plus être opérationnel

- Les quelques véhicules de clients étant encore en SAV devront être récupérés par leur propriétaire dans les plus brefs délais

- Avant le 10 décembre 2020 à l'usine sur rdv avec le sav

- Après le 10 décembre 2020 il faudra entrer en contact avec le liquidateur et lui présenter les preuves de propriété de votre véhicule pour pouvoir venir le chercher. (Bien entendu ces quelques clients concernés seront contactés par le SAV dès demain matin pour s'organiser)

- Attention ! Les véhicules qui resteront sur place après 3 mois (à compter du 10 décembre 2020) seront vendus par le liquidateur et MPM ne pourra rien n'y faire car la société n'existera plus.

- Pour les pièces détachées, sachez qu'il en reste beaucoup, lors d'une liquidation, les biens de l'entreprise sont vendues aux enchères

(nous vous donnerons tout ce qu'il faut savoir, dates, heures, modalités et autres, à la minute où nous aurons les informations)

(la totalité des biens, machines, équipements, fournitures etc... seront aussi mis aux enchères en même temps).

MPM employait jusqu'à 200 personnes, la plupart en région parisienne dans la zone de production des MPM, du côté de Trappes.