La Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung aurait dû s’appeler « Black Series »

Êtes-vous capables de prononcer correctement « Spezialanfertigung » ? C’est bien le nom choisi par Mercedes-Benz pour sa dernière sportive d’exception, l’AMG Cle 646. Elle prend la base du coupé CLE, ce modèle positionné en face (et légèrement au-dessus !) de la BMW Série 4 Coupé. Ce dernier peut s’équiper, dans le catalogue normal, d’un six cylindres en ligne turbo de 449 chevaux en version AMG 53.

Dans cette version 646 Spezialanfertigung, il embarque le V8 AMG de 4,0 litres biturbo dans sa toute dernière version, inauguré par les récents et gros SUV GLE et GLS 63. Au lieu du précédent bloc (toujours installé dans le G63, l’AMG GT et la SL 63), ce moteur utilise un vilebrequin à plat et non plus en croix. Il développe ici 646 chevaux et 850 Nm de couple, configuration la plus puissante de ce V8 actuellement (en attendant la future AMG GT Track Speed).

Une gueule infernale

La CLE 646 Spezialanfertigung, construite sur la base d’une CLE 53 totalement revue par AMG, s’élargit de 60 millimètres et adopte un traitement qui nous fait furieusement penser à celui de l’ancienne Classe C63 Coupé Black Series : elle possède de nombreux panneaux de carrosserie en fibre de carbone (bouclier avant, capot…), un aérodynamisme digne des sportives les plus radicales du marché (l’aileron fixe arrière et la lèvre avant sont réglables manuellement !) et un châssis renforcé pour la conduite extrême.

Elle s’équipe aussi de combinés filetés entièrement réglables (conçus avec le spécialiste KW), d’un échappement mis au point avec Akrapovic et possède un circuit de refroidissement du freinage beaucoup plus gros pour encaisser de longs trackdays.

Mercedes annonce 170 kg d’allègement par rapport à une CLE 53 pour cette auto qui pèse tout de même 1 895 kg à vide. Chaussée de gommes semi-slick, elle abat le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, le 0 à 200 km/h en 11,4 secondes et touche 310 km/h en vitesse de pointe. Elle conserve un convertisseur de couple comme transmission, mais devient une pure propulsion contrairement à la CLE 53. Inutile de préciser qu’elle permettra aussi, dans la plus pure tradition de Mercedes-AMG, de faire fumer les pneus arrière.

Une Mercedes du programme Mythos limitée à 30 exemplaires

Comme la Mercedes Purespeed, cette CLE 646 a été conçue dans le cadre du programme « Mythos » réservé aux projets les plus exclusifs. Elle se limitera à 30 exemplaires dans le monde et son prix n’est pas encore connu : il dépassera sans doute de très loin celui d’une AMG GT.