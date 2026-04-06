La gamme de motorisation est simple à mémoriser puisqu’une seule est au catalogue, l’hybride de 195 ch. Toutefois, Mg propose trois finitions pour son MG3.

La première, Standard, est déjà très bien équipée : régulateur de vitesse adaptatif, système d’aide au maintien dans la voie actif, capteurs de stationnement arrière avec caméra de recul, alarme, quatre vitres électriques, jantes 15 pouces, climatisation automatique, écran central tactile de 10,25’’ avec connectivité Android Auto/CarPlay, navigation intégrée et sellerie en tissu. Franchement, il est rare de bénéficier d’un tel niveau de dotation dès le niveau de base.

La deuxième, Comfort, ajoute les jantes alliage de 16 pouces, les rétroviseurs électriques et chauffants et le démarrage sans clé.

Enfin, la Luxury dispose des vitres arrière surteintées, de la surveillance des angles morts, de l’avertisseur de changement de voie, des projecteurs LED, de l’accès sans clé, du détecteur de pluie, de la sellerie similicuir/tissu, des sièges avant et du volant chauffant.

Que trouve-t-on sur le marché de la seconde main ? Malgré le niveau Standard déjà bien doté, il n’a remporté que 10 % des suffrages. C’est ensuite la finition Comfort qui arrive en seconde position avec 30 % de l’offre. Enfin, la Luxury a séduit plus de la majorité avec 60 %. Si vous souhaitez acquérir une MG3 très bien équipée, la dénicher ne sera pas compliqué.

Quant aux teintes de carrosserie, sachez que le gris et le blanc sont les plus représentés, rien de très original.