MG3 Hybrid+ d'occasion : avec une décote de 25%, cette citadine chinoise est-elle l'affaire du moment ?

Depuis le retour de MG en France, sous pavillon chinois, la marque met tout le monde d’accord, sauf la concurrence, avec des tarifs imbattables. C’est évidemment le cas de la MG3 Hybrid+, cette berline polyvalente apparue en juin 2024.

Cette concurrente des Renault Clio et Toyota Yaris n’est proposée exclusivement qu’en motorisation hybride. La chaîne de traction se compose d’un bloc thermique 1.5 de 102 ch couplé à un électromoteur de 136 ch alimentés par une batterie d’une capacité de 1,83 kWh. Cet ensemble transmet la puissance, de 195 ch cumulés, aux roues avant via une boîte automatique à trois rapports.

Tout en offrant des performances convaincantes, notamment lors des reprises, son appétit est mesuré, de l’ordre de 4,8 litres sur un parcours mixte. Cette Mg3 ne consomme pas plus qu’un petit diesel.

Cette Chinoise n’a pas que des qualités, on lui reproche un style assez quelconque, un volant non réglable en hauteur, des graphismes déjà datés ou encore une instrumentation trop petite. En revanche, son équipement est complet, ses consommations très raisonnables et l’argument qui fait mouche : une garantie de sept ans ou 150 000 km.

Les filières d’approvisionnement

Elle s’approche des deux années de commercialisation, mais la MG3 est toujours une affaire de professionnel. Les particuliers à la proposer à la vente sont encore très peu nombreux.

Les exemplaires disponibles sont principalement en ligne sur les sites marchands tels que le bon coin ou La Centrale. Sur ce dernier, nous ne dénombrons pas moins de 320 MG3 en vente. Quant au site de MG, les modèles d’occasion n’y figurent pas, uniquement des autos en stock.