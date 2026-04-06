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MG3 Hybrid+ d'occasion : avec une décote de 25%, cette citadine chinoise est-elle l'affaire du moment ?

Dans Guide fiabilité / Budget

Julien Bertaux

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4. Première tendance fiabilité et bilan de la MG3 en occasion

 

MG3 Hybrid+ d'occasion : avec une décote de 25%, cette citadine chinoise est-elle l'affaire du moment ?

Comme souvent dans cette rubrique, il est trop tôt pour dresser un bilan sur la fiabilité de cette auto. Néanmoins, on note que la gestion de la boîte de vitesses peut accuser des lenteurs ou faire preuve d’hésitations. Des lenteurs qui risquent aussi d’affecter le système multimédia, un mal qui touche la quasi-totalité de la production automobile. Hormis ces phénomènes, la MG3 semble être une voiture bien née.

Le bilan : toujours intéressante, même en occasion

Avec de tels tarifs pratiqués en neuf, on aurait pu imaginer une décote douce. Il n’en est rien, la MG3 se déprécie rapidement entre 20 et 25 % pour des exemplaires de moins de deux ans. Du point de vue purement économique, il est difficile de faire mieux que cette MG. Raisonnable à l’achat, elle est aussi économique à l’usage grâce à sa faible consommation tout en étant garantie sept ans ou 150 000 km. Cette voiture ne fait peut-être pas rêver, mais elle rassure.

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