À l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, les MG3 les moins chères proviennent de stock, d’un même marchand, au prix de 15 000 €. Il s’agit de versions Comfort d’importation datant de 2025 et n’affichant que 10 km au compteur, soit des voitures neuves. Le gain atteint alors 25 %, un chiffre que nous n’avons pas observé depuis longtemps, hormis pour certaines versions du Peugeot 5008.

Hormis cette offre, la mise de départ débute à 16 000 € pour la même version, mais avec un kilométrage de l’ordre de 15 000 km environ. L’économie par rapport au neuf dépasse tout de même 20 %, ce qui reste un chiffre intéressant. À noter par ailleurs que la finition Comfort n’est pas réellement plus onéreuse que l’entrée de gamme Standard, autant ne pas se priver dans ce cas.

Si vous êtes à la recherche d’une version ultra-équipée comme la Luxury, vous devez débourser 1 000 € supplémentaires (à partir de 17 000 €). Il s’agit généralement de modèles de 2024 affichant entre 15 000 et 30 000 km. Encore une fois, la décote de 24 % est intéressante.