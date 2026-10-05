La nouvelle Dacia Spring est déjà dans la rue et elle se remarque moins que la Twingo

La Dacia Spring n’est plus une voiture chinoise. Maintenant que la carrière de sa première génération est terminée, le groupe Renault a décidé de la fabriquer au sein des frontières de l’Union européenne (en Slovénie) afin de ne plus composer avec le problème des surtaxes douanières réservées aux véhicules électriques chinois (et profiter des avantages fiscaux comme le bonus écologique français sous forme de prime CEE).

L’autre bonne nouvelle, c’est que cette nouvelle Spring de seconde génération devrait bénéficier d’un châssis autrement plus moderne et efficace que l’ancienne, connue à l’époque pour être l’une des autos les plus mauvaises du marché en termes de comportement dynamique. Elle reprend toute la technologie et le châssis de la dernière Renault Twingo de quatrième génération, exactement comme la nouvelle Nissan Pixo.

Beaucoup plus discrète que la Twingo !

Une chose est sûre : cette nouvelle Dacia Spring de seconde génération se remarquera moins que sa cousine de la marque au losange dans nos rues. Dongman Joo, le designer responsable du style extérieur de la voiture, vient de publier des images de cette Spring photographiée dans une rue quelque part en région parisienne.

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L’occasion de se faire un premier avis de l’allure de l’auto dans la « vraie » vie, dont le rendu diffère souvent par rapport aux images en studio. Le design est infiniment plus « mature » que celui de la précédente Spring, une simple microcitadine low-cost initialement prévue pour être commercialisée en Inde (la Renault Kwid). Mais l’auto est aussi beaucoup moins « spectaculaire » que la Twingo.

Rappelons que cette nouvelle Dacia Spring démarrera au prix de 17 900€, au lieu des 19 490€ de la Renault Twingo « premier prix ». Elle possédera en revanche moins d’équipement de série à ce tarif (pas de tablette tactile centrale ni de connectivité smartphone…) ce qui pourrait donner envie à certains de préférer la Renault. En revanche, la « Roumaine » possède des places arrière encore plus spacieuses et un coffre de 337 litres (contre 305 pour la Twingo).