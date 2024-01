La nouvelle Skoda Superb (2024) plus chère que la Volkswagen Passat

Toutes deux dévoilées l’année dernière, les nouvelles Skoda Superb de quatrième génération et Volkswagen Passat de neuvième génération bénéficient des mêmes éléments techniques et se ressemblent d’ailleurs beaucoup en vue de profil dans leur version break. La marque tchèque vient de dévoiler les premiers prix de sa nouvelle routière et surprise, ils sont plus élevés que ceux de sa cousine allemande.

La nouvelle Skoda Superb sera d’abord disponible en version break Combi, avec le moteur e-TSI à hybridation légère de 150 chevaux ou le TDI diesel de 150 chevaux (tous deux accouplés à une boîte automatique à double embrayage). Skoda annonce un prix de base fixé à 45 870€ pour la Superb Combi e-TSI 150 en finition "Selection", à comparer aux 42 990€ que réclame actuellement une Volkswagen Passat break équipée du même groupe motopropulseur (avec un équipement certes différent dans le détail et plus généreux sur la Skoda). La Tchèque possède de série une climatisation automatique tri-zone, la caméra de recul et les radars avant et arrière, la recharge smartphone à induction ou encore les sièges chauffants et le régulateur de vitesse adaptatif avec système de maintien dans la voie.

Le haut de gamme à partir de 54 330€

En finition haut de gamme Laurin & Klement, la Superb Combi s’affichera à partir de 54 330€ avec un équipement pléthorique comprenant notamment une sellerie cuir perforée, un système audio à 14 haut-parleurs, l’amortissement adaptatif DCC Pro et une direction à assistance variable. Notez qu’à titre de comparaison, la Superb Combi actuelle s’affichait à 42 630€ en finition Business avec le moteur TSI de 150 chevaux.