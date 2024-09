La police moque une tentative de drift en M4 suivie par des pleurs

Au même titre que les radars, les caméras de surveillance sont redoutables pour identifier les automobilistes à l'origine de manœuvres contraires au code de la route. Foncer en ville ou tenter des donuts sur une intersection rentrent parfaitement dans cette catégorie. De quoi attirer l'attention des forces de l'ordre lorsque cela se produit souvent et que les plaques d'immatriculation ne correspondent pas au véhicule visible sur les images.

Outre-Atlantique et plus précisément à Atlanta, la police est bien embêtée par une BMW M4 rouge impossible à identifier avec son immatriculation. Pour enfoncer le clou, l'auto en question apparaît régulièrement sur TikTok, Youtube et les enregistrements vidéo de la ville pour des figures peu académiques. Un soir, les agents décident d'intervenir : dès la sortie de nouvelles images, plusieurs patrouilles déployées en même temps à différents endroits interviendront au plus vite pour l'interpeller. Une stratégie qui ne tarde pas à porter ses fruits.

Un piège bien préparé

Le clip insolite publié sur la chaîne officielle des unités locales dévoile les différentes étapes de l'arrestation. Après quelques donuts ratés, le coupé germanique surgit devant une voiture prête à intervenir. Aucune course-poursuite ne débute : le conducteur se rend dans une station pour faire le plein quelques secondes seulement après avoir croisé la police.

Des glisses avant des larmes

Pour lui, c'est terminé. Le policier sort avec des menottes, l'interpelle puis le déplace sur la banquette arrière grillagée de sa voiture. Les caméras tournent jusqu'au bout. Les dernières séquences montrent la prise de conscience du conducteur avec des pleurs et des cris. Une occasion de communiquer utilisée avec humour par les agents avec une vidéo "Sliding before Crying" ou "déraper avant de pleurer" publiée sur le réseau social Facebook.