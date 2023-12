La recharge des voitures électriques devient gratuite à Montpellier

Le budget des Montpelliérains devrait être soulagé, enfin ceux qui sont amenés à se déplacer très régulièrement. En effet, depuis le 21 décembre, les habitants de la Métropole profitent de la gratuité totale du réseau des transports en commun.

Ce n’est pas tout puisque les propriétaires de voitures électriques vont également profiter de la gratuité de la recharge. Si la mesure est encourageante, elle est soumise à différentes conditions. Tout d’abord, elle ne s’adresse qu’aux résidents de la Métropole (31 communes) et seule la charge lente de 3 kW sera gratuite. Il existe bien sûr plus puissant (7,4 kW et 22 kW), à condition de payer. L’idée est alors de laisser son auto se charger lentement afin de privilégier les transports en commun. Les métropolitains profiteront de ce service via l’application M’Ticket, les tarifs de la recharge payante (+ de 3 kW) seront minorés.

600 points de charge en 2024

Si cette décision, de rendre la recharge gratuite est à saluer, proposer uniquement une puissance de 3 kW peut sembler peu encourageant. À titre d’exemple, une Peugeot e-308 dotée, d’une batterie d’une capacité de 51 kWh utiles, nécessite au minimum 8h20 pour passer d’un état de 20 à 80 % de charge via une prise de 3,7 kW. En restant stationner deux heures, la batterie accumulera environ 15 % d’énergie. C’est toujours ça de pris…

À partir de début 2024, la Métropole va déployer 600 nouveaux points de charge sur l’espace public. Il s’agit là d’un investissement total de 800 000 €, dont l’État y contribuera à hauteur de 321 000 €.