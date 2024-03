La Renault Clio V restylée arrive déjà en occasion, mais il est préférable de patienter

La guerre à laquelle se livrent Peugeot et Renault sur le segment des polyvalentes n’est pas nouvelle. Lorsque la Peugeot 208 actuelle a été dévoilée, elle marquait une nette rupture de style face à l’ancienne génération. Du côté de Renault, on a préféré jouer la sécurité en lançant une Clio proche dans l’esprit de l’ancien opus. Résultat, la Sochalienne a réussi à distancer la Renault.

La marque au losange a donc réagi, et y est allée franchement. La partie avant devient méconnaissable et se rapproche de celle des dernières productions de la marque comme les Rafale et Scénic. Le nouveau logo et la signature lumineuse ancrent la polyvalente dans une nouvelle ère.

À l’arrière, les différences sautent moins aux yeux, hormis les feux qui adoptent un verre translucide façon Lexus des années 2000. Le mini extracteur et les fausses écopes sur le bouclier sont plus discrets.

Quant à l’habitacle, la Clio profite d’un mobilier sans grande originalité, mais bien construit, avec des matériaux de qualité. Renault s’est donc penché sur l’équipement avec l’instrumentation numérique désormais de série sur toutes les versions. Néanmoins, la diagonale varie de sept à dix pouces selon la finition. À noter qu’une nouvelle définition Esprit Alpine rejoint la gamme en soignant son look (jantes de 17 pouces, faux diffuseur, sièges spécifiques…).

Sous le capot, toutes les motorisations sont reconduites sauf une. Elle dit au revoir au 1.3 TCe de 140 ch. Les 1.0 SCe 65 ch, TCe 90 ch, TCe GPL 100 ch, Hybrid 145 ch, et le diesel dCi de 100 ch sont toujours fidèles au poste.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Les filières d’approvisionnement

Comme souvent, dans cette rubrique, ce sont très majoritairement des professionnels qui proposent les modèles à la vente. Un fait logique vu la jeunesse de l’auto. La Clio V restylée ne fait évidemment pas exception.

Ce sont donc essentiellement des véhicules de démonstration et de direction qui sont en vente, mais aussi de très nombreuses "occasions 0 km", comme à l'accoutumée après un délai aussi court après commercialisation.

Étonnamment, le site de vente d’occasions de la marque, Renew, ne concentre que très peu de modèles. En revanche, les sites du bon coin ou de La Centrale sont nettement plus fournis. Ce dernier comprend plus de 280 annonces à l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes.