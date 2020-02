La route tue chaque jour dans le monde autant que sept crashs d'avion

En matière de sécurité routière, il y a le choc des images. Et il y a le choc des chiffres. Dans le monde, on recense au cours d'une année 1,35 million de décès liés à des accidents de la circulation. Cela donne donc quasiment 3 700 tués sur la route chaque jour ! C'est plus que le nombre de tués pour une année entière en France. En 2019, la mortalité routière a en effet atteint un plus bas historique chez nous, avec 3 239 décès en métropole et 3 493 en ajoutant l'outre-mer.

Jean Todt, représentant spécial de l'ONU pour la sécurité routière, a de nouveau tiré la sonnette d'alarme. Le président de la FIA a souligné de son côté que la mortalité routière mondiale "est équivalente à sept jumbo-jets se crashant chaque jour, sans aucun survivant".

En préambule d'une conférence ministérielle sur la sécurité routière qui aura lieu dans quelques jours à Stockholm (Suède), il a déclaré : "Nous ne pouvons pas continuer comme si de rien n'était." Il a ajouté qu'il faut au niveau mondial un "changement systémique" pour "mettre la sécurité au cœur de la mobilité".

Pour un million d'habitants, il y a 177 décès sur la route au niveau mondial chaque année. Les routes de l'Union Européenne demeurent les plus sûres sur la planète, avec 49 décès par million d'habitants. La France est juste au-dessous.