La Skoda Superb a toujours le sens de l'hospitalité

La grande berline a trouvé son public grâce à un excellent rapport qualité/prix, formule à laquelle ses descendantes n’ont pas dérogé. En tout, jusqu’en 2024, la série a été produite à plus d’1,6 million d’unités, un score excellent. Cette quatrième génération reprend la recette gagnante de ses devancières.

Le tableau de bord récupère des éléments de la Passat actuelle, comme l’écran central de 12,9 pouces. Bon point, celle-ci bénéficie de commandes de climatisation physiques. La présentation de cette version haut de gamme « Laurin «& Clement ».

La Tchèque reprend également les soubassements de la Passat, en l’occurrence la plate-forme MQB Evo, dans une variante à empattement long, ce qui profite directement aux passagers arrière. La contrepartie c’est une longueur de 4, 91 m, peu pratique en ville. L’espace à disposition est tout simplement imbattable. Le coffre s’agrandit encore passant à 645 litres de base, c’est colossal ! Banquette rabattue, ce dernier atteint 1 795 litres.

Les astuces propres à Skoda sont bien présentes (en série ou en option) : emplacements pour parapluie cachés dans les accoudoirs avant, tendelet réglable dans le coffre pour accueillir des objets fragiles, crochets divers, plaid rangé dans une sacoche dédiée… Dans l’ensemble, cet habitacle impressionne par son volume et sa fonctionnalité, les rangements étant abondants, alors que la finition se révèle excellente.

La nouvelle Skoda Superb sera d’abord disponible en version break Combi, avec le moteur e-TSI à hybridation légère de 150 chevaux ou le TDI diesel de 150 chevaux (tous deux accouplés à une boîte automatique à double embrayage). Skoda annonce un prix de base fixé à 45 870 € pour la Superb Combi e-TSI 150 en finition "Selection". La Tchèque possède de série une climatisation automatique tri-zone, la caméra de recul et les radars avant et arrière, la recharge smartphone à induction ou encore les sièges chauffants et le régulateur de vitesse adaptatif avec système de maintien dans la voie.

En finition haut de gamme Laurin & Klement, présentée ici en berline, la Superb s’affichera à partir de 54 330€ avec un équipement pléthorique comprenant notamment une sellerie cuir perforée, un système audio à 14 haut-parleurs, l’amortissement adaptatif DCC Pro et une direction à assistance variable.

L'instant Caradisiac : le sleeper parfait

La division anglaise de Skoda s’est amusée à concevoir un exemplaire très spécial de sa Superb Combi de la génération sortante, avec l’aide du préparateur RE Performance. Le but ? Mettre au point un grand break dont la violence des performances tranche assez nettement avec la discrétion et la sobriété de sa présentation. Avec 477 chevaux sous le capot et un design de gentil break familial, la Superb Sleeper Edition est absolument « superbe ».