Autoroute: danger, 20% des longs trajets s'effectuent sans pause !

Contrairement aux idées reçues, non seulement les autoroutes sont les axes les plus sûrs (130 tués en 2021), mais en plus, la vitesse n’y est qu’une cause de mortalité très minoritaire. La principale demeure la somnolence, qui concernait 16 % des accidents mortels en 2020.

Repos fortement conseillé

Une enquête réalisée par Autoroutes Trafic et Arcadis, se fondant de façon anonyme sur les données GPS des véhicules montre que 20 % des longs trajets sont réalisés sans aucun arrêt.

Pour obtenir ce résultat, quelque 17 870 parcours ont été analysés, sur quatre itinéraires différents, variant de 550 km à 940 km : Paris – Nice (930 km), Nancy ou Strasbourg – Perpignan (940 km), Lyon – Bordeaux (550 km) et Paris – Bordeaux (600 km).

Sur le plus court d’entre eux, ce sont 35 % des usagers qui n’effectuent aucun arrêt, contre 15 % sur le Paris – Bordeaux. Par ailleurs, 55 % des pauses restent inférieures à 20 min. Or, pour récupérer un bon niveau de vigilance, il est recommandé de faire une sieste de 15 min, selon une étude de l’unité mixte de recherche COMETE2, INSERM/Unicaen effectuée en 2020.

Plus facile à dire qu’à faire, surtout en pleine canicule : qui va accepter de cuire pendant tout ce temps dans sa voiture ? La Fondation Vinci Autoroutes apporte une solution intéressante : des « espaces sieste » dans 14 points de son réseau autoroutier, tous les vendredis et samedis de l’été, soit les jours de grands départs, à compter d’aujourd’hui.

Des aménagements astucieux... mais efficaces ?

En quoi cela consiste-t-il ? En des coussins géants installés dans des zones calmes et ombragées, accompagnés d’une distribution de masques et de bouchons d’oreilles, voire en des cocons à sieste, conçus spédialement par la startup Nap&Up pour s’isoler du mode afin de mieux dormir. Des casques audios sont également prêtés, qui diffusent des podcasts aidant à piquer un roupillon. Tout ce matériel est dûment nettoyé après chaque utilisation.

Par ailleurs, un coach sportif est là pour enseigner des étirements réduisant le stress lié à la conduite ou facilitant le réveil en douceur. Autant de services proposés gratuitement, tout comme l’appli permettant d’évaluer son niveau d’éveil en 30 s.

On se demande combien de personnes sont capables de s’endormir dans de telles conditions, à moins d’être déjà extrêmement fatigué, surtout s’il y a des enfants et/ou du matériel de valeur à surveiller, mais l’idée n’en semble pas moins louable.

Rappelons par ailleurs que s’il est conseillé de s’arrêter souvent, mieux vaut ne pas ingérer des repas lourds durant ces pauses, car la digestion engendre, elle aussi, de la somnolence.

Autant que possible, dormez bien les nuits précédant le départ, hydratez-vous régulièrement durant le trajet, évitez de rouler entre 22h et 6h du matin, et arrêtez-vous et changez de pilote régulièrement.