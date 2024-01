La très rentable arnaque aux fausses contraventions

Vous avez probablement déjà reçu l’un de ces textos. Pas plus tard que ce matin, Pierre-Olivier Marie en recevait un SMS l’incitant à se rendre sur un site internet pour régler une contravention. Que ce soit pour un excès de vitesse, l’entrée dans une ZFE avec un véhicule non conforme ou un stationnement irrégulier, ce genre de message se multiplie depuis l’année dernière. Ils se font passer pour des messages provenant d’un organisme officiel d’état mais renvoient en réalité vers des sites internet montés par des pirates, désireux d’extorquer de l’argent ou au moins de récupérer les données personnelles (et notamment celles de leurs comptes en banque).

D’après les journalistes du Parisien, la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire de Paris a remonté la trace de deux jeunes escrocs s’étant spécialisé dans des arnaques de ce genre. Âgés de 19 ans tous les deux, ils auraient collecté pas moins de 1 700 coordonnées bancaires personnelles entre les mois d’octobre 2022 et juillet 2023. Avec à la clé, pas moins de 19 000€ récoltés de manière frauduleuse. Sans emploi, les deux escrocs sont localisés à Paris et à Roubaix.

Jugement le 3 avril prochain

Ils devront répondre de ces actes le 3 avril prochain devant le palais de justice de Paris pour une audience avec reconnaissance préalable de culpabilité. Jean-Baptiste et Rayan, les deux auteurs présumés de ces arnaques, sont restés en liberté avant leur audience.