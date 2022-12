La voiture autonome d’Apple encore retardée

Cela fait près de 15 ans que la firme à la pomme planche sur le développement de sa propre voiture. Initialement baptisé «Titan », ce projet semble encore avoir du plomb dans l’aile. Certains dirigeants d’Apple sont confrontés à la conduite autonome (niveau 5), qu’ils estiment impossible de concevoir avec les technologies actuelles.

Ainsi, l’ambition descend d’un cran en se contentant de la conduite autonome uniquement sur autoroute. Il pourrait donc s’agir d’un système de niveau trois, à l’image d’une Mercedes Classe S. L’Apple Car serait donc équipée de pédales et d’un volant. Cette nouvelle donne retarde encore ce projet dont le développement doit se prolonger jusqu’en 2024, suivi d’essais en 2025, pour un éventuel lancement en 2026. Son prix de lancement est annoncé à 100 000 dollars.

En plus de la mise au point de la conduite autonome sur autoroute, Apple est confronté à un autre souci de taille. Pour le moment, l’entreprise américaine n’a pas de partenaire pour concevoir la voiture en tant que telle. Des discussions avec Hyundai et Volkswagen, il y a deux ans environ, n’ont pas abouti. Et personne ne semble se bousculer au portillon.

L’Apple Car verra-t-elle le jour ?

Depuis 2007, Apple promet de venir bouleverser le marché en lançant sa propre automobile, il y a près de 15 ans ! Pour le moment, aucun concept, ou presque, n’a vu le jour, il est impossible de se faire une idée de son design (notion si chère à Apple) et la technologie de batterie ne cesse d’évoluer. A l’autre bout de la planète, les Chinois n’ont pas tardé pour créer de nouvelles marques (Wey, Ora, BYD…), développer des voitures, et débuter leur offensive sur le marché européen…