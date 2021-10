La voiture électrique aussi compétitive que l'essence ou le diesel ?

La sixième édition du "Car Cost Index" de LeasePlan est inédite. C'est en effet la première année où le classement est en faveur des véhicules électriques, qui deviennent plus compétitifs que les diesels et essence sur la plupart des marchés européens, et dans les différents segments : citadine, compacte et routière/familiale.

Avant tout, LeasePlan revient sur le TCO (Total cost of ownership) moyen, toute catégorie confondue. Sans grande surprise, là où l'automobile coûte le plus cher, c'est en Suisse, avec un TCO de 1138 € mensuels, alors qu'il est de 743 € en Grèce, montant le plus bas d'Europe. La France est quant à elle dans la moyenne, même si le TCO dépasse celui des Allemands de plus de 100 €.

L'électrique est enfin compétitive

C'est désormais incontestable : la voiture électrique est compétitive, et devient moins chère à posséder qu'une essence, un diesel mais aussi et surtout l'hybride rechargeable, qui est la catégorie la plus chère.

Dans la plupart des pays européens (à l'exception de certains marchés de l'Est), sur tous les segments (citadine, compacte, familiale), la voiture électrique vous coûtera désormais moins cher qu'un diesel ou un essence. LeasePlan prend notamment l'exemple de l'ID.3, plus compétitive que l'ensemble de la gamme Golf (diesel, essence, hybride) dans une grande partie de l'Europe.

Toutefois, le graphique ci-dessus (qui prend les prix pratiqués hors taxes) tord visiblement le cou à certaines idées reçues. La part l'assurance ou encore de la fiscalité sont relativement proches, mais c'est aussi le cas... de l'entretien ! Evidemment, il s'agit bien du pourcentage, et non de la valeur absolue du coût. Là où l'électrique se démarque sans surprise, c'est sur les frais variables, et en particulier le carburant : le coût kilométrique des électriques est fortement inférieur à celui du thermique. En revanche, à l'heure actuelle, les véhicules électriques décotent bien plus, mais ce devrait logiquement s'inverser d'ici 2030...