La XM est de retour… avec BMW

Certains l'appelaient X8, ce sera finalement XM. Un nom confirmé par BMW, qui vient de publier un teaser du Concept XM. Ce prototype sera entièrement dévoilé à la fin du mois, dans le cadre d'Art Basel, une foire internationale d'art contemporain à Miami.

Le XM, c'est "un X rien que pour la marque M" selon les mots de BMW. Ce véhicule sera ainsi uniquement proposé par Motorsport et non dérivé d'un produit "classique" de la gamme. Comme on a pu le voir avec des protos de mise au point, le XM sera un gros bébé. La finesse n'a donc pas été le premier mot du cahier des charges. Et cela devrait en être de même pour les traits de l'engin. Le teaser met en avant la calandre démesurée !

De plus, BMW indique que le concept affiche "le nouveau design avant de la famille des modèles de luxe de BMW". La marque s'apprête en effet à révolutionner le look de ses plus grands modèles, avec un élément de style très en vogue : un regard sur deux niveaux. On devine ainsi une fine signature lumineuse le long du capot, qui sera complétée par des blocs optiques dans le bouclier. Ce visage se retrouvera sur la prochaine Série 7, attendue en 2022, et sera adopté par le X7 à l'occasion de son restylage.

Côté technique, aucune info n'a été officialisée pour le XM. Des bruits de couloir évoquent un ensemble hybride rechargeable de plus de 700 ch, ce qui en ferait la M la plus puissante.