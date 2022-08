Laisser tourner le moteur à l'arrêt peut vous coûter 135 euros

À Nancy dans le département de Meurthe-et-Moselle, le maire ne rigole pas. Ainsi, Mathieu Klein, élu PS a décidé de remettre au goût du jour un vieil arrêté ministériel datant de 1963 pour pouvoir permettre à ses agents municipaux de verbaliser tous les automobilistes qui laisseraient leur moteur tourner alors que le véhicule est à l'arrêt.

Cet arrêté municipal prévoit « l’interdiction aux conducteurs de laisser tourner leur moteur en stationnement ou à l’arrêt en dehors de la circulation ». En cas de non-respect de cet arrêté, les contrevenants s’exposent à une amende de quatrième classe d’un montant de 135 euros. Bien évidemment, cela ne concerne pas les véhicules de secours aux personnes et ceux des services publics en intervention, ni les camions frigorifiques transportant des denrées alimentaires, ni en hiver sur le préchauffage des moteurs en cas de températures négatives.

Comme on peut s'en douter, cette décision est très loin de faire plaisir aux automobilistes de la cité nancéenne, toutefois le maire a justifié sa décision en expliquant : " Couper son moteur en stationnement ou à l’arrêt en dehors de la circulation, c’est un geste de bon sens, pourtant, cette mesure de santé publique et de sobriété énergétique n’est pas assez connue et pas assez respectée. C’est pourquoi j’ai signé (cet) arrêté".