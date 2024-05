Le boom des offres d’abonnement alternatives à la LLD

Faire preuve de souplesse. Répondre aux besoins ponctuels lors des pics d’activité. Ajuster au mieux la demande aux contraintes de mobilité des entreprises. Pour concilier ces paramètres, les constructeurs automobiles et les sociétés de leasing mettent à disposition des professionnelles une nouvelle offre d’abonnement longue durée. Qu’il s’appelle Renault by Bipi, CarCloud, Sixt +, Free2move ou encore Abonnement Hyundai Leasing. Ces services permettent aux entreprises de bénéficier d’un véhicule neuf sans avoir besoin d’aller au terme du contrat pour restituer la voiture. Récemment arrivé sur le marché, Hyundai, en partenariat avec Arval (déjà partenaire du constructeur en marque blanche LLD), met à la disposition des professionnels une nouvelle formule d’abonnement longue durée baptisée Abonnement Hyundai Leasing. Calqué sur le même principe que celui mis en place pour les particuliers, les clients pros, engagés pour un contrat de 36 mois maximum, peuvent restituer leur véhicule, sans conditions, dès le septième mois. Du côté de Renault by Bipi, la restitution du véhicule est possible après un trimestre d’utilisation. Chez CarCloud « Le client peut stopper et reprendre son abonnement en fonction de son calendrier d’activité professionnelle et ainsi optimiser son budget ».

Offre à la demande

Ces offres « total service » sont bien plus souples que les règles de la LLD. Quel que soit le loueur choisi, accessibles sans apport, ni frais d’adhésion, comprend la location d’un véhicule neuf, l’assurance et l’entretien. Le tout avec des mensualités fixes. Chez Hyundai, la Kona Intuitive 48 kWh est accessible à partir de 908 €/mois TTC pour une durée de location minimum de 6 mois (1 000 km inclus), jusqu’à 1 027 € TTC (4 000 km). Le tarif pour la version 65 kWh du même modèle, débute à 921 € mensuels, toujours pour une durée de détention d’un semestre. Un des points forts de ces offres est la disponibilité immédiate de la voiture. Entre une et trois semaines après la souscription du contrat, le véhicule est disponible chez le distributeur choisi par le client. En cas de panne, d’accident ou de vol, la mise à disposition d’un véhicule relais est souvent contractuellement prévue. Au terme du contrat, la voiture peut être restituée dans n’importe quelle enseigne de la marque ou du loueur en France métropolitaine. Ce type de service concerne également les véhicules utilitaires. L’abonnement mensuel CarCloud 3 m³ (type Renault Kangoo) débute à 569 euros jusqu’à 1 149 € pour un 20 m³ avec hayon avec un forfait de 1 500 km inclus.

Parcours digitalisé

L’ensemble des démarches de souscription s’effectue en ligne. Seules, la signature du contrat et évidemment la livraison sont réalisées au sein du réseau de distributeurs. Selon Emmanuelle Serazin, directrice vente corporate et nouvelles mobilités de Hyundai Motor France cette offre est « autant un atout de fidélisation que de conversion. » Le nouvel abonnement de la marque coréenne s’érige comme une passerelle supplémentaire entre le constructeur et les entreprises désireuses de tester les voitures électriques afin que ces dernières puissent le faire avec un minima de contraintes. Ce nouveau type d’abonnement est également un moyen pour Hyundai de se relancer sur le marché du B2B. Lors de la présentation de ses objectifs 2024 Hyundai disait vouloir renforcer sa présence sur le marché des professionnels afin d’atteindre son objectif de croissance de 5 % de ses ventes pour l’année en cours. Or, sur le premier trimestre 2024, selon les chiffres AAA Data, la marque coréenne enregistre une baisse de volume de 28 % par rapport à l’année précédente sur le marché des flottes (3 192 unités immatriculées). Quant au modèle de location par abonnement, il pourrait représenter un marché de 30 à 40 milliards de dollars d’ici 2030.