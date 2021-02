Hyundai lance son abonnement en France

Le leasing (LOA et LLD) ne suffit plus aux constructeurs qui cherchent de nouvelles formes de mobilités pour leurs clients. Des constructeurs qui n'hésitent d'ailleurs plus à se définir en "fournisseurs de services de mobilité". C'est le cas de Hyundai qui lance en France sa nouvelle marque de services baptisée Mocean.

L'objectif est la flexibilité : dans une LOA, vous pouvez difficilement changer de véhicule, à moins de changer de contrat. Le principe de l'abonnement de Mocean est d'avoir un prix fixe à payer tous les mois, et de pouvoir passer à un autre modèle du catalogue de la marque "tous les six mois", précise le constructeur coréen.

Les durées d'abonnement varient : de 6 à 24 mois. Et tout est inclus dedans : entretien, assurance, taxes. Il ne reste plus qu'à faire le plein ou à recharger. Hyundai promet des délais de livraison allant de cinq à sept jours grâce à la participation du réseau français de distributeurs. Le client n'a qu'à réserver son véhicule en ligne, valider le lieu de la livraison et aller chercher son auto. La seule contrainte est une limite kilométrique liée au contrat d'abonnement.

Le lancement du service est prévu dans un premier temps en Espagne en février, mais le déploiement en France est au programme à court terme.