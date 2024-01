Hyundai explore de nouveaux relais de croissance

Lors de la présentation des résultats pour 2023, Lionel French Keogh, président de Hyundai France exprime la satisfaction de voir les ventes de la marque augmenter. Avec 49 400 immatriculations (+4,8 % vs 2022) le constructeur coréen enregistre sa deuxième plus forte progression en parts de marché national (2,78 %) après l’historique année 2022 (3,10 %). Un résultat porté par la forte progression des ventes très orientées SUV et des modèles électriques. Ces derniers représentent « les deux tiers des ventes » de la marque.

Dans le détail, l’essentiel du marché se réalise avec les particuliers (53 % des immatriculations) mais avec un recul de 4 % et les parcs d’entreprises (28 % des ventes) en hausse de 2 %. De quoi pousser de larges hip hip hourra. Sauf que ! La marque connaît une légère baisse (-0,4 %) de son influence sur un marché national incertain. Selon Lionel French Keogh, directeur de Hyundai France, les ventes de véhicules particuliers devraient à terme stagner à un « niveau inférieur de 15 % » des chiffres pré-covid. Ce qui n’empêche pas le constructeur de faire montre d’optimisme avec l’ambition d’augmenter en 2024 ses ventes de 5 %.

Outre les nouveaux modèles attendus (Santa Fe, Bayon…) comprenant également un nouveau SUV citadin électrique dérivé du Casper potentiellement éligible au bonus écologique, le constructeur du pays au matin frais entend mettre au feu quatre leviers de croissance : produire au plus près des marchés, améliorer le service réseau, solliciter les flottes et accélérer sur la location. Ces deux derniers points paraissant les plus cruciaux.

De nouveaux canaux de croissance

Les bons chiffres du leasing électrique (50 % des ventes du Kona) et la nouvelle architecture du marché consommateur, pousse la marque à développer « Hyundai Leasing » avec un capital kilométrique mieux adapté à la demande client (on paiera moins si on n’a pas consommé tout son forfait). En parallèle, le constructeur met en place Mocean, « une offre de mobilité de courte durée » à l’heure ou à la journée pour ceux qui ont un besoin ponctuel de véhicule. Mis en test sur une dizaine de concessions, le service devrait se généraliser d’ici la fin de l’année. Hyundai réfléchit également à un service de mix location proposant par exemple l’usage d’une citadine en semaine et d’une routière le week-end. Mais pour parer à la stagnation du marché particulier, Hyundai accélère sur les parcs d’entreprises.

S’imposer dans le B2B

Face à l’incertitude sur la durée du leasing électrique et face « aux ajustements commerciaux qui ne répondent à aucune logique économique (baisse des tarifs des véhicules neufs électriques) et rester concurrentiel » Lionel French Keogh joue la carte du volume et des parcs d’entreprises. Délaissé en période post-covid, car moins rentables que les ventes aux particuliers, l’entreprise (grands comptes mais aussi TPE et PME) fait figure de nouvel eldorado dans un marché incertain. Avec la perspective de donner plusieurs vies aux véhicules sur le marché de l’occasion et donc de gagner de l’argent « sur une durée plus longue. »