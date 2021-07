Le Canada met à son tour un terme au moteur thermique

Le moteur thermique est déjà en arrêt respiratoire, et la liste des pays et villes ayant déjà acté son exécution s'allonge. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a confirmé que le Canada allait bannir l'immatriculation de tout nouveau véhicule doté d'un moteur thermique à partir de 2035, avec deux transitions en 2025 et 2030. Cela concernera aussi bien les véhicules particuliers légers que les camionnettes et pickups légers. Seuls les plus gros modèles commerciaux pourront encore bénéficier d'un passe-droit pour quelques années supplémentaires.

La tâche s'annonce en tout cas difficile pour un pays qui n'est pas forcément adapté à l'usage démocratisé de la voiture électrique, entre les températures extrêmes l'hiver et les distances routières importantes entre chaque Etat canadien.

Il reste ainsi une petite quinzaine d'années pour que l'industrie automobile notamment nord-américaine se transforme si elle veut maintenir ses niveaux de ventes au Canada, mais il faudra aussi une forte implication des industriels et des pouvoirs publics pour développer un réel réseau de bornes de recharge rapide le long de ces routes et autoroutes.