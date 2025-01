Le constructeur Faraday X commence à ressembler à une arnaque

Comme Lucid, Faraday Future fait partie de ces nouvelles marques électriques californiennes désireuses de surfer sur le succès de Tesla en proposant des modèles à la vocation plus haut de gamme. Mais alors que Lucid peine encore à assurer sa viabilité (avec tout de même de l’espoir grâce au récent SUV gravity), Faraday Future était totalement à l’arrêt à cause de l’insuccès du FF91, un gros SUV au prix très élevé.

Il y a quelques semaines, Faraday Future a donc annoncé la création d’une nouvelle division « X », réservée à des modèles électriques plus grand public. Elle promettait même un modèle d’entrée de gamme coûtant « entre 20 000 et 30 000 dollars » pour viser le plus large possible.

Faraday X est-elle une marque sérieuse ?

Plutôt que de venir au CES de Las Vegas 2025, Faraday X a préféré diffuser une conférence de presse pendant le salon et organisé un évènement privé dans la ville au même moment pour donner des nouvelles de ses projets.

Elle en a profité pour montrer les premières images de ses deux premiers modèles, le van électrique Super One et le SUV FX 6. Lourdement camouflés, ces deux premiers véhicules sont actuellement en développement et le Super One doit même arriver sur le marché d’ici la fin de l’année 2025. Avec des promesses pour le moins ambitieuses : les véhicules de Faraday X seront bourrés d’intelligence artificielle grâce à une philosophie de conception très novatrice. Ses véhicules électriques seront même des « AI-EV », affirme le patron de Faraday X Max Ma, intégrant la technologie d’intelligence artificielle au cœur du développement.

Mais comme le font remarquer les journalistes d’InsideEV qui ont pu assister à cette présentation privée, le sérieux même de la marque pose question. Ils ont pu monter à bord du prototype du van électrique Super One, qui ne serait en fait qu’un van d’une marque chinoise rebadgée. Dépourvu de la moindre technologie d’IA à montrer. Et la question « quelles sont les technologies d’intelligence artificielle qu’embarquera ce van ? », la réponse du responsable produit interrogé laisse un peu perplexe : « disons que c’est un terme assez générique », incapable de donner au moins un exemple au-delà de la simple commande vocale et des classiques aides à la conduite semi-autonome.

La vidéo de présentation publiée en direct par Faraday X à Las Vegas la semaine dernière

Des démonstrations effectuées à bord d’un Faraday FF91 sur la même présentation, censé lui aussi intégrer une technologie d’intelligence artificielle de haut niveau, ont également été un échec.

Ajoutez à cela que Yueting Jia, le milliardaire chinois fondateur de Faraday Future, serait actuellement en conflit avec l’administration de son pays pour des dettes impayées et même des soupçons de fraude, et vous obtenez le parfait cocktail de la marque automobile destinée à faire faillite à court ou moyen terme.

Même avec l’appui d’une marque automobile chinoise en récupérant sa technologie, le développement d’une gamme complète de modèles électriques (et hybrides rechargeables comme le promet le directeur général de Faraday X) nécessite d’investir des sommes colossales et de convaincre une large clientèle. Un sacré défi compte tenu de la situation actuelle de Faraday Future…